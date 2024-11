Paulo, O Apóstolo: elenco e equipe se reúnem em evento de boas-vindas no Rio de Janeiro Seriella Productions organizou o encontro para celebrar o início de mais um grandioso projeto Famosos e TV|Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

Paulo, O Apóstolo é a nova superprodução bíblica de Cristiane Cardoso Divulgação/Seriella Productions

O elenco, equipe e diretores de Paulo, O Apóstolo, nova superprodução bíblica de Cristiane Cardoso, se reuniram nesta sexta-feira (22) em um hotel da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para um evento de boas-vindas promovido pela Seriella Productions. A série tem exibição prevista para 2025 na RECORD e terá Murilo Cezar como protagonista.

“Esse evento é primordial porque tive a oportunidade de encontrar poucas pessoas em momentos distintos, e hoje estamos aqui, confraternizando e tendo esse primeiro contato. É legal a gente se olhar, se conhecer e estarmos em harmonia, porque essa história não se conta sozinho. Todos são muito importantes. Quem conhece um pouco a trajetória do Paulo sabe que vem muita emoção por aí”, contou Murilo.

Cristiane Cardoso, autora da superprodução, se fez presente com uma mensagem especial transmitida por vídeo: “Foi e tem sido um privilégio muito grande escrever Paulo, O Apóstolo. Me emocionei em vários momentos, aprendi muito com Paulo e outros também, como Pedro, que é um personagem que eu amo muito. É um privilégio para vocês darem luz a essa história de um homem que impactou tanto a vida de milhares de pessoas por quase dois mil anos, e vai continuar através de nós. Sei que Deus está à frente. Vocês levarão a Palavra de Deus ao audiovisual. É uma obra de Deus, não é apenas uma série”.

Paulo, O Apóstolo é considerado o maior projeto de 2025 Divulgação/Seriella Productions

Léo Miranda, diretor-geral da superprodução, comentou: “Tenho certeza de que essa história que vamos contar vai empolgar e emocionar. Por meio da jornada espiritual de Paulo entendemos um pouco da jornada do mundo. Não é só Paulo, é Pedro, e todos nós que somos transformados e impactados. A responsabilidade é gigante. Estou me instigando a fazer algo diferente, convido o elenco a ousar. Amor é a palavra que Paulo deixa. Somos todos um em Cristo, é essa a mensagem que fica”.

Marcéu Pierrotti, que viverá Pedro na trama, ressaltou o quanto é fundamental a conexão com os demais colegas: “É muito bom a gente se conectar, olhar quem ainda não vimos nos corredores, porque cada um tem seu caminho, mas é uma história única que vamos contar. Considero muito importante esse marco inicial, de todos unidos, celebrando o começo de uma jornada. Vai ser uma história lindíssima de transformação”.

Murilo Cezar é o protagonista da superprodução Divulgação/Seriella Productions

Paulo, O Apóstolo em números

Segundo o diretor de arte, Renato Chaves, a superprodução contará com 18 cidades cenográficas e 101 cenários internos com detalhes que deixarão o ambiente ainda mais realista. “Queremos fazer comidas bem apetitosas, porque eu quero que vocês comam em cena. Testamos um mingau de aveia, cevada e mel. Quero entregar um cenário muito real”, explicou.

Fernando Carrera, diretor-geral de conteúdo, revelou que é a primeira vez em que o elenco terá o apoio de um professor de latim e grego. Além disso, o projeto contará com 430 atores, entre grupos fixos e participações.

Já o diretor de projetos da Seriella, Alan Braz, garantiu que Paulo, O Apóstolo será a maior produção do ano de 2025.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso com exibição prevista para 2025 na RECORD.