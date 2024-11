Paulo, O Apóstolo: Enzo Ciolini está no elenco da nova superprodução bíblica Ator compartilhou a novidade com os fãs nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 19/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 ) twitter

Enzo Ciolini está no elenco de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Paulo, O Apóstolo começa a ganhar novos nomes no elenco. Após brilhar em A Rainha da Pérsia e Neemias, como Artaxerxes, Enzo Ciolini se prepara para o desafio na nova superprodução bíblica escrita por Cristiane Cardoso.

Nas redes sociais, o ator compartilhou a novidade com os seguidores.

“Em fase de construção do próximo personagem. Feliz e motivado em ajudar a contar mais uma história épica da nossa humanidade”, escreveu Enzo com a foto do roteiro da série em mãos.

Nos comentários, Nathalia Florentino, a Ester de A Rainha da Pérsia, elogiou o colega: “Você merece o mundo. Vai com tudo!”. Outros nomes, como Carlo Porto, Henrique Camargo, Paloma Bernardi e Caetano O’Maihlan incentivaram o ator no novo projeto.

Paulo, O Apóstolo será protagonizada por Murilo Cézar, e está em pré-produção. Recentemente, a equipe da Seriella Productions viajou ao Marrocos para visitar e escolher as locações da série.

