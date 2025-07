Quem é o funkeiro que morreu de síndrome rara aos 40 anos no Rio de Janeiro Cantor ganhou destaque nos anos 2000 ao formar o grupo ‘Leandro e As Abusadas’, ao lado da cantora Maysa Famosos e TV|Do R7 28/07/2025 - 19h02 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h02 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Leandro Rogério, conhecido como Leandro Abusado, faleceu aos 40 anos devido à Síndrome de Fournier, uma infecção rara.

O cantor fez sucesso na década de 2000 com o grupo "Leandro e As Abusadas", ao lado da cantora Maysa.

Recentemente, ele se destacou nas redes sociais pelo hit "Aqui no baile do Egito", que viralizou no TikTok.

Maysa lamentou a morte do cantor e a possibilidade de se despedir dele antes da internação mais grave. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Leandro Rogério, conhecido como Leandro Abusado, morreu após contrair uma bactéria grave e rara Reprodução/Instagram

O cantor Leandro Rogério, conhecido no cenário do funk como Leandro Abusado, morreu nesta segunda-feira (28), aos 40 anos, após complicações causadas pela Síndrome de Fournier, uma infecção grave e rara que atinge os tecidos moles da região entre o ânus e os órgãos genitais. O artista estava internado no Posto de Assistência Médica de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Leandro ganhou destaque nos anos 2000 ao formar o grupo “Leandro e As Abusadas”, ao lado da cantora Maysa. O grupo fez sucesso nos bailes da Furacão 2000 e realizou apresentações em diferentes regiões do país. Recentemente, o funkeiro voltou a ter visibilidade nas redes sociais como um dos autores do hit “Aqui no baile do Egito”, que viralizou no TikTok.

Em março, Leandro gravou um vídeo no hospital explicando seu estado de saúde. Ele relatou que passou duas semanas com inchaço nas partes íntimas sem saber a causa, até perceber um forte odor. Ao buscar atendimento médico, já apresentava necrose em partes do corpo. O diagnóstico confirmou a presença da infecção bacteriana.

O artista chegou a iniciar uma vaquinha online para ajudar com os custos do tratamento. Ele arrecadou pouco mais de R$ 1.600 para despesas com fraldas geriátricas e cuidados específicos com o ferimento.

A Síndrome de Fournier pode ser provocada por lesões na região do períneo, infecções urinárias ou anorretais, ferimentos, picadas de inseto ou procedimentos médicos. A infecção pode se espalhar rapidamente se não for tratada com urgência.

A cantora Maysa, que trabalhou com Leandro por muitos anos, lamentou a morte do amigo nas redes sociais. Ela afirmou que conseguiu se despedir do funkeiro antes da internação mais grave.

