Quem é Rodrigo Oliveira, ator preso por suposta agressão a idoso Artista atuou em séries de sucesso e em comerciais de TV; família alega inocência Famosos e TV|Do R7 28/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ator Rodrigo Oliveira foi preso após ser acusado de agredir idoso em São Paulo Reprodução/Instagram/rodrigo_augusto457

O ator Rodrigo Oliveira foi preso em São Paulo, na sexta-feira (27), após supostamente agredir um idoso na rua. A família alega que não foi ele, e que o reconhecimento foi feito depois, por ele estar com uma roupa semelhante a do agressor.

O suspeito foi identificado com um capuz vermelho e, próximo ao local, o ator estava com uma blusa e um capuz vermelho.

Rodrigo Oliveira é ator e atuou nas séries “Sintonia” e “Cidade de Deus”, em papeis secundários. O artista também já apareceu em comerciais de sucesso na TV, ao lado de estrelas como Marcelo Adnet.

‌



O ator é casado, pai de duas filhas, e vive em São Paulo. Segundo sua esposa, Oliveira recentemente gravou uma participação em uma série estrangeira.

‌



Oliveira foi preso após ter sido reconhecido pela vítima. No entanto, os familiares do ator afirmam que ele não participou da ocorrência.

‌



A identificação teria sido feita de forma equivocada já que Oliveira e o agressor usavam blusa com capuz vermelho, o que teria confundido a vítima.

Imagens de câmeras de segurança mostram que, de fato, o agressor seria um outro homem que usava uma blusa mais escura do que a vestida por Oliveira. Segundo a defesa, as imagens podem comprovar que o ator não teve qualquer participação no crime.

A Polícia Civil de São Paulo está apurando a situação. Enquanto isso, Oliveira segue preso em um Centro de Detenção Provisória em São Paulo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp