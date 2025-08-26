Relembre momentos em que Celso Zucatelli compartilhou risadas ao lado de Paçoca Pet da raça Lulu da Pomerânia estava com 14 anos e era presença constante na RECORD Famosos e TV|Do R7 26/08/2025 - 18h44 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Paçoca, o cão de Celso Zucatelli, faleceu aos 14 anos, deixando muitos fãs e lembranças na televisão.

Zucatelli homenageou Paçoca nas redes sociais, ressaltando o amor e a alegria que o pet trouxe para sua vida.

O cachorro participou de várias iniciativas no programa 'Hoje em Dia', incluindo a série 'Amigos do Paçoca', que promovia a adoção de animais.

Momentos engraçados e interações com o público tornaram Paçoca uma figura querida na TV, com muitos momentos compartilhados ao lado de Zucatelli. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Paçoca, pet de Celso e Ana Zucatelli, faleceu aos 14 anos Reprodução/Instagram

Paçoca, o cão da raça Lulu da Pomerânia e companheiro inseparável do apresentador Celso Zucatelli, morreu aos 14 anos nesta terça-feira (26). O pet, que se tornou figura conhecida do público pela presença constante no programa Hoje em Dia e na RECORD, deixou uma legião de fãs e uma história de aparições marcantes na televisão.

Nas redes sociais, Zucatelli prestou uma homenagem emocionada ao pet. “Hoje é o dia mais triste das nossas vidas. Nosso filho descansou. Paçoca viveu 14 anos e foi, sem nenhuma dúvida, nosso maior motivo de alegria. Ele nos ensinou o significado de amor verdadeiro, de entrega sem pedir nada em troca”, escreveu.

O apresentador disse ainda que o cachorro teve papel fundamental para que ele se aproximasse das causas de proteção animal. “Eu e Ana queremos agradecer o carinho e amor que o Paçoca sempre recebeu de todos. Abrace seu filho de quatro patas com amor, brinque muito, deixe de fazer outras coisas para passar tempo com ele. Porque, quando eles partem, como hoje, o nosso coração agradece pela certeza de que eles foram muito amados e felizes. Paçoca se divertiu muito por aqui. E nós, ainda mais, ao lado dele. Obrigado, cara, por ter nos ensinado a ser pai e mãe. Celso, Ana e Paçoca Zucatelli”, concluiu.

A trajetória de Paçoca na TV foi recheada de momentos que divertiram o público. Confira as melhores:

‌



Sofá rasgado?

Em 2024, Paçoca protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais ao aparecer ao lado de Celso Zucatelli no Hoje em Dia. O apresentador mostrou um sofá rasgado e brincou com o pet. “Não foi você, Paçoca? Estão querendo te responsabilizar por isso”, disse.

Ticiane Pinheiro saiu em defesa do cachorro e rebateu em tom descontraído. “Não foi ele, foi o sapato da Renatinha”, afirmou. Os comentários dos internautas se multiplicaram. “Paçoca não faz essas coisas”, escreveu uma seguidora. Outra ironizou: “Eu já falei que não fui eu”.

‌



Amigos do Paçoca

O cachorro também inspirou quadros e campanhas dentro do Hoje em Dia. Em 2016, ao lado de Zucatelli, estrelou a série “Amigos do Paçoca”, criada em parceria com a ONG Cel.

O projeto apresentava histórias de animais resgatados e incentivava a adoção. No primeiro episódio, o apresentador e o pet visitaram Cindy, uma cadela adotada, e mostraram como sua chegada transformou a vida da nova família.

‌



O quadro também acompanhou o resgate de Preta, uma rottweiler abandonada pelo antigo dono. Depois de receber cuidados veterinários, a cadela participou do programa em busca de um novo lar.

Em busca de uma namorada

Dois anos antes, em 2014, Paçoca já divertia os telespectadores com outra iniciativa do Hoje em Dia. O público era convidado a escolher fantasias para o cão e até mesmo a participar de um concurso para definir sua “namorada”. Donos de cachorras enviaram vídeos para o site da RECORD e, após a seleção, as finalistas participaram do programa ao vivo no Dia dos Namorados, quando a audiência escolheu a vencedora.

Astro nacional

A presença de Paçoca não se limitou ao Hoje em Dia. Em 2015, ele acompanhou Zucatelli em uma participação no programa A Praça é Nossa. O apresentador declarou estar emocionado por estar ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, a quem se referiu como “meu apresentador preferido”.

Durante a entrevista, o humorista Marcelo de Nóbrega, no papel de Explicadinho, fez piadas sobre a presença do cão na praça. “Se o seu cachorrinho fizer cocô na Praça, ele vai ser multado”, disse, arrancando risadas.

Celso respondeu que Paçoca era ensinado a não fazer sujeira, mas foi questionado novamente pelo personagem. “Mas ele não faz porque é ensinado ou porque tem o buraco tapado?”, brincou.

Perguntas e Respostas Quem era Paçoca e qual a sua relação com Celso Zucatelli? Paçoca era um cão da raça Lulu da Pomerânia e companheiro inseparável do apresentador Celso Zucatelli. Ele se tornou uma figura conhecida do público pela sua presença constante no programa Hoje em Dia e na **RECORD**. Qual foi a data da morte de Paçoca e como Celso Zucatelli reagiu? Paçoca morreu aos 14 anos na terça-feira, dia 26. Celso Zucatelli prestou uma homenagem emocionada nas redes sociais, expressando sua tristeza e destacando o amor que o cão trouxe para sua vida e a importância que teve em sua aproximação com causas de proteção animal. Quais momentos marcantes de Paçoca na televisão foram destacados? Paçoca protagonizou várias cenas memoráveis, como uma em 2024, onde apareceu ao lado de Celso Zucatelli no Hoje em Dia, brincando sobre um sofá rasgado. Ele também inspirou quadros e campanhas, como a série "Amigos do Paçoca", que apresentava histórias de animais resgatados e incentivava a adoção. O que foi a série "Amigos do Paçoca"? A série "Amigos do Paçoca", criada em parceria com a ONG Cel, mostrava histórias de animais resgatados e promovia a adoção. No primeiro episódio, Paçoca e Zucatelli visitaram uma cadela adotada, mostrando como a chegada do animal transformou a vida da nova família. Como Paçoca participou de iniciativas de interação com o público? Em 2014, Paçoca participou de uma iniciativa onde o público podia escolher fantasias para ele e até participar de um concurso para definir sua "namorada". Donos de cachorras enviaram vídeos, e as finalistas participaram do programa ao vivo no Dia dos Namorados. Paçoca teve aparições em outros programas além do Hoje em Dia? Sim, em 2015, Paçoca acompanhou Celso Zucatelli em uma participação no programa "A PRAÇA É NOSSA". Durante a entrevista, o humorista Marcelo de Nóbrega fez piadas sobre a presença do cão, gerando risadas entre os presentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp