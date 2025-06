Saiba quem era o cantor da abertura de Dragon Ball que morreu na sexta-feira Anísio Mello Júnior tinha 60 anos e também era compositor e dublador; ele faria show neste domingo (29) Famosos e TV|Do R7 28/06/2025 - 13h49 (Atualizado em 28/06/2025 - 13h49 ) twitter

Anísio Mello Júnior ficou conhecido principalmente por interpretar as versões brasileiras das aberturas de Dragon Ball e Dragon Ball Z Reprodução/Instagram/anisiomellojunior

Anísio Mello Júnior, cantor, compositor, baixista e dublador, conhecido principalmente por interpretar as versões brasileiras das aberturas de Dragon Ball e Dragon Ball Z, morreu aos 60 anos nesta sexta-feira (27).

A informação foi confirmada por amigos e familiares, além do cantor Diogo Miyahara, que faria um show com Anísio no domingo (29).

Na última semana, Anísio havia passado mal durante uma apresentação no evento Jundiaí Matsuri, no interior de São Paulo, o que gerou preocupação entre seus colegas. Após receber atendimento médico e realizar exames, ele estava em repouso e se preparava para a próxima apresentação, quando morreu. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

‌



Anísio Mello Júnior marcou a infância e adolescência de milhões de brasileiros que acompanharam as aventuras de Goku e seus amigos na TV. Canções como “Temos a Força” e “Garra no Coração”, interpretadas por ele, tornaram-se verdadeiros hinos da cultura pop nacional.

‌



Além do trabalho nas aberturas e encerramentos da franquia Dragon Ball, Anísio também atuou em outros projetos musicais e como dublador.

‌



Nas redes sociais, a notícia da morte provocou uma onda de tristeza e homenagens. Fãs compartilharam lembranças e trechos das músicas, destacando a importância do artista em suas vidas. Músicos, dubladores e influenciadores da cena geek também manifestaram pesar e reconheceram sua contribuição para a difusão da cultura otaku no país.

Diogo Miyahara, parceiro musical de Anísio, expressou sua dor em publicações, lembrando dos planos e projetos interrompidos. “Tínhamos um show a realizar e novas ideias musicais. Por que a vida nos trouxe essa tristeza?”, escreveu, ressaltando o legado e o carisma do amigo.

