‘Sam Neill’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (13)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Sam Neill” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (13). O ator neozelandês morreu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, após se recuperar de um câncer. Neill ficou conhecido por interpretar Alan Grant na franquia cinematográfica “Jurassic Park”.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h48 desta segunda (13). Confira: