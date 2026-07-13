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‘Sam Neill’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (13)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

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Karl Urban, Colin Trevorrow e mais famosos lamentam morte de Sam Neill Nos Bastidores

“Sam Neill” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (13). O ator neozelandês morreu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, após se recuperar de um câncer. Neill ficou conhecido por interpretar Alan Grant na franquia cinematográfica “Jurassic Park”.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h48 desta segunda (13). Confira:

Sam Neill Reprodução/googletrends

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