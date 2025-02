Tiago Abravanel abre o jogo sobre projetos para 2025 e revela se fará mais musicais Ator continuará fazendo shows e cinema está nos planos para o segundo semestre Famosos e TV|Maria Cunha, do R7 02/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/02/2025 - 09h30 ) twitter

Tiago Abravanel revela planos para 2025 Reprodução/Instagram/@tiagoabravanel

Após duas temporadas de sucesso do musical Hairspray no ano passado, o ator Tiago Abravanel está com novos projetos para 2025.

Em entrevista ao R7, o artista — que já participou de diversas peças de teatro —, revelou quais são os projetos que pretende fazer dentro e fora dos palcos.

Segundo Abravanel, a montagem de um musical está em desenvolvimento, mas, diferente do esperado, ele não fará parte do elenco. “Tem um projeto de musical que eu vou dirigir, mas a gente ainda não conseguiu captar [recursos]”, afirmou.

Além disso, para os fãs que acompanham o trabalho do ator em novelas e programas de televisão, ele revelou uma novidade: “Vou provavelmente fazer uma coisa no cinema no segundo semestre”.

Em relação aos palcos de teatro, no entanto, Abravanel ficará fora dos holofotes. “Acho que só nos shows mesmo”, comentou.

O artista ainda se apresentará no “Bloco do Abrava” no dia 22 de fevereiro em São Paulo. “Não vejo a hora, estava com saudades do Carnaval. É um momento que eu tenho a oportunidade de trabalhar, claro, mas de me divertir muito”.

Abravanel comenta que gosta de poder misturar o lugar do folião e o do artista. “Se eu puder trabalhar e me divertir ao mesmo tempo, é o casamento perfeito”, finaliza.

Vindo de uma família de artistas, Tiago Abravanel também é dublador e deu voz a personagens famosos, como Ralph, dos filmes Detona Ralph e WiFi Ralph, e Duke, da animação Pets: A Vida Secreta dos Bichos.