Tom Cavalcante vai apresentar o show ‘O Tom Tá On’ no Espaço Unimed em setembro

Tom Cavalcante fará show no Espaço Unimed Divulgação/RECORD

O humorista Tom Cavalcante vai apresentar o show O Tom Tá On no Espaço Unimed, zona oeste de São Paulo, em setembro. Com seus personagens lendários e humor inteligente e atual, Tom faz única apresentação no dia 28 de setembro (domingo). Os ingressos começam a ser vendidos a partir deste sábado (14), ao meio-dia, pela Ticket360.

O espetáculo une o humor afiado e o talento do artista, com imitações perfeitas de grandes nomes da música, além de muitas outras surpresas. O humorista está atualmente no comando do programa Acerte ou Caia, todos os domingos, na RECORD.

Crônicas e piadas a partir das atualidades do Brasil e do mundo dão o tom da apresentação, sempre com uma boa dose de improviso — um de seus pontos fortes.

Observações sobre o comportamento humano e comentários afiados da política nacional se misturam às hilárias imitações de personalidades da TV e aos personagens clássicos que marcaram sua carreira: o irresistivelmente bêbado João Canabrava, o contador de causos Sr. Venâncio e a petulante doméstica Jarilene — “com licença, obrigada”.

‌



Serviço

Tom Cavalcante - O TOM TÁ ON

Data: 28/09/2025

‌



Abertura da casa: 18h

Início do show: 19h30

‌



Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos

Setor Platinum R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia)

Setor Azul Platinum R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Setor Azul R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Setores A, B e C R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia)

Setores E, F e G R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Setores I e J R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Camarote A R$ 220

Camarote B R$ 180

Compras de ingressos

Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - 01156-000, Barra Funda - São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360.

A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou Pix.

Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

