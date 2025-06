Veja tudo o que você precisa saber sobre o casamento do bilionário Jeff Bezos Imprensa americana indica que o casamento será realizado entre os dias 24 e 26 de junho em Veneza, na Itália Famosos e TV|Do R7 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

Jeff Bezos e Lauren Sánchez assumiram publicamente o relacionamento em 2019 Reprodução/X

O casamento do bilionário Jeff Bezos com a jornalista Lauren Sánchez deve acontecer no final de junho, em Veneza, na Itália. Desde que o casal anunciou o noivado em maio de 2023, o evento tem sido alvo de especulações sobre data, local e lista de convidados.

As expectativas aumentaram após a divulgação de uma despedida de solteira organizada por Sánchez na capital francesa, avaliada em cerca de US$ 625 mil (R$ 3,5 milhões), com a presença de celebridades como Katy Perry e Kim Kardashian.

Embora a data exata ainda não tenha sido oficialmente confirmada pelo casal, fontes ouvidas pela CNN indicam que a cerimônia será realizada entre os dias 24 e 26 de junho.

Inicialmente, havia rumores de que o evento ocorreria em Aspen, no Colorado, mas a prefeitura de Veneza confirmou que a cidade italiana será o local escolhido. Segundo um porta-voz da administração local, cerca de 200 convidados foram chamados para o evento.

A lista de convidados ainda não foi divulgada oficialmente. No entanto, nomes como Kris Jenner, Kim Kardashian, Katy Perry e Eva Longoria são considerados prováveis presenças, por serem próximas da noiva. Outros nomes mencionados incluem Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Oprah Winfrey, Barbra Streisand, Anna Wintour e a Rainha Rania da Jordânia, todos presentes no evento de noivado do casal.

Sobre o vestido de noiva, Lauren Sánchez ainda não revelou qual será a escolha final. Em entrevistas, ela mencionou três casas de moda como possíveis responsáveis pela criação da peça: Christian Dior, Valentino e Dolce & Gabbana.

A marca italiana pode ter vantagem, já que, segundo o diretor-geral do conselho de Veneza, Morris Ceron, Domenico Dolce teria tido papel direto na decisão de realizar o casamento na cidade. A informação foi publicada pelo jornal Il Gazzettino.

Dono da Amazon, o empresário Jeff Bezos é atualmente a terceira pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 196,4 bilhões (cerca de R$ 985 bilhões), de acordo com a lista dos mais ricos do mundo da revista Forbes.

