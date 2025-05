Virginia confunde microfone com canudo durante depoimento na CPI das Bets; veja Influenciadora vira destaque nas redes após episódio inusitado no Senado Famosos e TV|Do R7 13/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h45 ) twitter

Virginia estava descontraída e chegou a gravar vídeo para esposa de senador Andressa Anholete/Agência Senado - 13/05/2025

Durante seu depoimento à CPI das Bets, nesta terça-feira (13), a influenciadora digital Virginia Fonseca protagonizou um momento inusitado ao confundir o microfone da comissão com o canudo de sua garrafa d’água.

O equívoco, ocorrido enquanto ela falava aos senadores, rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou reações bem-humoradas do público e dos próprios parlamentares.

Virginia, de 26 anos, foi chamada à comissão para prestar esclarecimentos sobre sua atuação como divulgadora de casas de apostas em suas redes sociais, onde acumula mais de 53 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela chegou sorridente ao Senado, acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e compareceu à sessão na condição de testemunha.

A VIRGINIA CHUPANDO O MICROFONE ACHANDO QUE ERA O CANUDO DA GARRAFA KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/iz3gvgGTp5 — MattyBala 💜🐧 (@MattyBala) May 13, 2025

Apesar de estar em um ambiente formal, a audiência foi marcada por momentos descontraídos. A confusão com o microfone gerou risos no plenário e virou assunto entre internautas, sendo amplamente compartilhada em vídeos nas redes. A própria Virginia reagiu com bom humor, dizendo: “Chupei o canudo, o trem”, ao perceber o erro.

A sessão também contou com interações inusitadas entre parlamentares e a influenciadora. O senador Cleitinho (Republicanos-MG), por exemplo, fez um apelo para que Virginia deixasse de promover apostas e ainda pediu um vídeo dela para sua esposa, dizendo que o “clima ficou bom”. A situação foi recebida com leveza por parte da convidada.

A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), foi a responsável pelo requerimento que convocou Virginia à comissão. Ao longo da audiência, Thronicke chegou a citar a “Teoria dos Jogos” para embasar seus questionamentos sobre o papel de influenciadores na indução ao vício em apostas esportivas.

Mesmo diante dos questionamentos sobre a ética da publicidade de jogos, principalmente por parte da relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), o episódio do microfone acabou ofuscando parte do conteúdo da oitiva, tornando-se o principal foco da oitiva nas redes sociais.

