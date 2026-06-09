‘Nintendo Direct’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Nintendo Direct” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9). O evento da empresa japonesa de videogames chamou a atenção do público por revelar grandes novidades para os próximos anos, envolvendo os principais nomes das franquias da empresa, como Zelda, Splatoon e Pokémon.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h58 desta terça (9). Confira: