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‘Nintendo Direct’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Games|Do R7

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“Nintendo Direct” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9). O evento da empresa japonesa de videogames chamou a atenção do público por revelar grandes novidades para os próximos anos, envolvendo os principais nomes das franquias da empresa, como Zelda, Splatoon e Pokémon.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h58 desta terça (9). Confira:

Nintendo Direct Reprodução/trends

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