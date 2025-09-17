Novo jogo de Sonic no Switch 2 é melhor experiência da franquia até agora
Gráficos bem-definidos e portabilidade são pontos positivos para ‘Sonic X Shadow Generations’; preço salgado é um problema
O jogo Sonic Generations, originalmente lançado em 2011, recebeu uma repaginada em 2024. Agora ele conta com uma campanha nova com o rival do ouriço azul, Shadow.
Apesar de possuir uma versão com performance ruim no Nintendo Switch, seu sucessor, o Switch 2, ganhou uma nova edição junto de seu lançamento em junho. A pergunta que fica é: o poder do novo console da Nintendo consegue fazer jus a Sonic X Shadow Generations?
Original X Remasterização
O primeiro ponto negativo vem na versão original de 2011. Sonic Generations é um ótimo jogo. Fases, tanto em 2D quanto em 3D, têm jogabilidade incrível e gráficos dignos de cinema.
Entretanto, o problema é justamente a falta delas: em média, uma aventura de Sonic possui cinco níveis em cada mundo. Aqui, temos apenas dois.
Na edição de 2024, o conteúdo é idêntico ao de 2011, sem nenhum mundo ou fases novas. Uma lástima. Apesar disso, a experiência original é sólida, e roda de maneira impecável no Switch 2.
No portátil, os gráficos ficam em 60 quadros por segundo, sem quedas, e uma definição full HD em 1080p. As cores também ganham novo brilho espetacular na tela HDR.
Apesar de ser mais do mesmo, a edição de 2024 de Sonic Generations continua sendo uma das melhores edições de Sonic, com ponto positivo de poder ser apreciada aonde quiser com o console híbrido.
O mundo de Shadow
Já em Shadow Generations, Shadow explora pedaços de seu passado. Apesar de possuir uma história complexa, espalhada por vários jogos da franquia, os desenvolvedores fizeram um ótimo trabalho para explicá-la: seu passado é distribuído por colecionáveis e cenas cinematográficas.
Os controles são ainda mais refinados no ambiente 3D, permitindo ao jogador experimentar as novas habilidades do personagem.
A seleção das fases, por outro lado, é questionável. Os jogos da série Generations não introduzem mundos novos, optando por resgatar locais icônicos como Green Hill e Chemical Plant.
Para Shadow, a seleção é boa, mas tem pontos altos apenas em Kingdom Valley e Space Colony Ark. Poderiam ser incluídos mais conteúdos de jogos antigos, como Asteroid Coaster ou Radical Train.
Shadow Generations possui dois modos gráficos: performance e qualidade. O primeiro prioriza FPS, fixado em 60, em detrimento da definição. O inverso acontece no de qualidade.
O modo de performance acaba sendo superior. A definição de imagem perdida vale a pena pela estabilidade no jogo. No modo portátil, a jogabilidade também é excelente, contrastando com a versão desastrosa para o Switch 1.
Vale a pena?
O maior problema com Sonic X Shadow Generations é a impossibilidade de usuários da versão do Switch 1 pagarem uma taxa para acessar a nova versão. Neste caso, vale a pena esperar uma promoção para comprar o jogo no Nintendo Switch 2.
Para aqueles que acabaram de comprar o lançamento da Nintendo e estão com saudade do ouriço azul, o preço de R$ 259,90 é justo.
