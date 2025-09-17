Novo jogo de Sonic no Switch 2 é melhor experiência da franquia até agora Gráficos bem-definidos e portabilidade são pontos positivos para ‘Sonic X Shadow Generations’; preço salgado é um problema Games|Leonardo Devienne* 17/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O jogo Sonic X Shadow Generations no Switch 2 traz gráficos impressionantes e uma jogabilidade otimizada.

A edição de 2024 não apresenta novas fases, mantendo conteúdo da versão original de 2011.

Apesar de sua história complexa, Shadow Generations entrega uma boa narrativa e controles refinados.

O preço de R$ 259,90 pode ser alto, especialmente para quem possui a versão anterior no Switch 1. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Shadow encontra Mephiles durante sua jornada. O antagonista é originário do esquecido 'Sonic the Hedgehog', de 2006. Divulgação/SEGA

O jogo Sonic Generations, originalmente lançado em 2011, recebeu uma repaginada em 2024. Agora ele conta com uma campanha nova com o rival do ouriço azul, Shadow.

Apesar de possuir uma versão com performance ruim no Nintendo Switch, seu sucessor, o Switch 2, ganhou uma nova edição junto de seu lançamento em junho. A pergunta que fica é: o poder do novo console da Nintendo consegue fazer jus a Sonic X Shadow Generations?

Original X Remasterização

O primeiro ponto negativo vem na versão original de 2011. Sonic Generations é um ótimo jogo. Fases, tanto em 2D quanto em 3D, têm jogabilidade incrível e gráficos dignos de cinema.

Entretanto, o problema é justamente a falta delas: em média, uma aventura de Sonic possui cinco níveis em cada mundo. Aqui, temos apenas dois.

‌



Em 'Sonic Generations', o ouriço azul procura restaurar o tecido temporal de seu mundo após ser separado de seus amigos. Divulgação/SEGA

Na edição de 2024, o conteúdo é idêntico ao de 2011, sem nenhum mundo ou fases novas. Uma lástima. Apesar disso, a experiência original é sólida, e roda de maneira impecável no Switch 2.

No portátil, os gráficos ficam em 60 quadros por segundo, sem quedas, e uma definição full HD em 1080p. As cores também ganham novo brilho espetacular na tela HDR.

‌



Apesar de ser mais do mesmo, a edição de 2024 de Sonic Generations continua sendo uma das melhores edições de Sonic, com ponto positivo de poder ser apreciada aonde quiser com o console híbrido.

O Sonic clássico, menor e com azul mais claro, corre por níveis em duas dimensões e encontra rivais antigos. Um deles é Metal Sonic, de 'Sonic CD' (1993) Divulgação/SEGA

O mundo de Shadow

Já em Shadow Generations, Shadow explora pedaços de seu passado. Apesar de possuir uma história complexa, espalhada por vários jogos da franquia, os desenvolvedores fizeram um ótimo trabalho para explicá-la: seu passado é distribuído por colecionáveis e cenas cinematográficas.

‌



Os controles são ainda mais refinados no ambiente 3D, permitindo ao jogador experimentar as novas habilidades do personagem.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Shadow Generations. Divulgação/SEGA As Doom Spears permitem que Shadow atinja até 5 alvos de uma vez

A seleção das fases, por outro lado, é questionável. Os jogos da série Generations não introduzem mundos novos, optando por resgatar locais icônicos como Green Hill e Chemical Plant.

Para Shadow, a seleção é boa, mas tem pontos altos apenas em Kingdom Valley e Space Colony Ark. Poderiam ser incluídos mais conteúdos de jogos antigos, como Asteroid Coaster ou Radical Train.

Shadow explora fases como Sunset Hills, originalmente vistas em Sonic Forces, de 2017 Divulgação/SEGA

Shadow Generations possui dois modos gráficos: performance e qualidade. O primeiro prioriza FPS, fixado em 60, em detrimento da definição. O inverso acontece no de qualidade.

O modo de performance acaba sendo superior. A definição de imagem perdida vale a pena pela estabilidade no jogo. No modo portátil, a jogabilidade também é excelente, contrastando com a versão desastrosa para o Switch 1.

Vale a pena?

O maior problema com Sonic X Shadow Generations é a impossibilidade de usuários da versão do Switch 1 pagarem uma taxa para acessar a nova versão. Neste caso, vale a pena esperar uma promoção para comprar o jogo no Nintendo Switch 2.

Para aqueles que acabaram de comprar o lançamento da Nintendo e estão com saudade do ouriço azul, o preço de R$ 259,90 é justo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Lello Lopes