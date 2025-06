Mixme |Do R7

Orochi lança álbum no Dia dos Namorados: ‘Odeio’ Orochi

Orochi lança álbum no Dia dos Namorados: ‘Odeio’. Foto: Pedro Darua/ Reprodução/ Instagram Nesta quinta-feira (12), data em que é comemorado o Dia dos Namorados, às 18h, o rapper Orochi lança o álbum “Eu Odeio o Dia Dos Namorados”. Projeto majoritariamente voltado ao estilo trap, o trabalho chega com 13 faixas, sendo quatro delas com participações especiais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mixme e descubra todos os detalhes sobre o novo álbum de Orochi!

Leia Mais em Mixme: