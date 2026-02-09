Bad Bunny exalta a cultura latina, com Lady Gaga e Ricky Martin de convidados, no Super Bowl O cantor mais ouvido de 2025 faz homenagem aos países latinos e celebra o amor no intervalo do jogo entre New England Patriots e Seattle Seahawks

Bad Bunny e Lady Gaga no show do intervalo do Super Bowl Carlos Barria/Reuters

O porto-riquenho Bad Bunny fez o Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, dançar com o seu baile latino neste domingo (8).

O cantor mais ouvido de 2025 abriu o show do intervalo do Super Bowl exaltando a cultura latina, e Ricky Martin e Lady Gaga, como convidados.

O campo do estádio foi transformado em cenário de cidade porto-riquenha, com a celebração do amor e homenagem à cultura dos países da América Latina.

Com público cheio de celebridades, que acompanhavam ao jogo entre New England Patriots e Seattle Seahawks, pela final da NFL (liga estadunidense de futebol americano), o show começou com Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola e Baile Inolvidable,

Gaga fez uma versão de Die With a Smile e Ricky Martin cantou Lo Que Le Pasó a Hawaii.

O artista de 31 anos foi o vencedor do prêmio de Melhor Álbum Urbano, no Grammy Awards (prestigiado reconhecimento à indústria fonográfica), pelo disco Debí Tirar Más Fotos, no último dia 1º. O álbum tem músicas apenas em espanhol.

Bad Bunny é o nome artístico de Benito Antonio Martinez Ocasio, nascido na cidade de Vega Baja, em Porto Rico.

Havia polêmica em torno dele por causa de sua postura contra a política de imigração dos Estados Unidos e ao ICE (Serviço de Imigração e Alfândega).

Ele chegou a fazer um discurso crítico na entrega do Grammy. “Fora, ICE”, disse o artista. “Nós não somos selvagens, não somos animais. Somos seres humanos e somos americanos”, afirmou.

Mas, no espetáculo do Super Bowl, ele mostrou no palco a diversidade e o amor.