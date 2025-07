Banda criada com IA atinge meio milhão de ouvintes mensais e engana fãs pelo mundo Em 2025, a banda lançou dois álbuns nos principais serviços de streaming Música|Do R7 01/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h58 ) twitter

Fotos dos integrantes seguem um padrão visual comum em produções artificiais Reprodução/Spotify

A banda The Velvet Sundown chegou a 500 mil ouvintes mensais no Spotify mesmo sob suspeitas de não existir de fato. A presença digital limitada, ausência de apresentações ao vivo e o estilo das imagens divulgadas levantaram questionamentos nas redes sociais sobre a possibilidade de o grupo ter sido criado com apoio de inteligência artificial.

O nome da banda ganhou destaque no Reddit na última semana, após usuários apontarem elementos que indicam uso de IA. A arte dos discos e as fotos dos integrantes seguem um padrão visual comum em produções artificiais. Nenhum dos quatro membros fictícios tem perfis identificáveis em redes sociais ou vídeos publicados, e uma citação da revista Billboard usada na biografia da banda não pôde ser confirmada.

Apesar disso, as músicas foram incluídas em playlists populares. A banda aparece em “Descobertas da Semana”, que é personalizada pelo algoritmo do Spotify, e em outras listas amplamente seguidas como “Vietnam War Playlist”, com mais de 600 mil seguidores. Também estão associadas a trilhas sonoras de séries como “Supernatural” e “The O.C.: Um Estranho no Paraíso”.

We're just a bunch of dudes who like to make music and keep it real pic.twitter.com/SisWBLhtt0 — The Velvet Sundown (Band) - Official 🎸🎶🎧 (@Velvet_Sundown) June 29, 2025

Em 2025, a banda lançou dois álbuns em serviços de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube e Amazon Music. O Deezer inclui um aviso em algumas faixas informando que elas podem ter sido criadas com auxílio de IA. O Spotify, por outro lado, mantém o selo de “artista verificado” no perfil do grupo.

A biografia publicada na plataforma descreve os integrantes como Gabe Farrow, Lennie West, Milo Rains e Orion “Rio” Del Mar, atribuindo funções musicais e traços de personalidade, sem fornecer informações verificáveis.

A criação de artistas fictícios tem sido usada por selos e empresas para explorar algoritmos de recomendação. Músicas produzidas com diferentes vozes e estilos são lançadas sob nomes variados com o objetivo de aparecer em playlists influentes e gerar receita.

The Velvet Sundown ainda não comentou as suspeitas. Um terceiro álbum do projeto, chamado “Paper Sun Rebellion”, tem lançamento previsto para 14 de julho.

