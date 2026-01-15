Blackpink anuncia novo miniálbum após pausa para projetos solo Grupo sul-coreano lançará ‘Deadline’ em 27 de fevereiro

Após o retorno do BTS, o grupo sul-coreano Blackpink também anunciou o lançamento de seu novo miniálbum intitulado Deadline, previsto para 27 de fevereiro. Este será o primeiro grande projeto do quarteto desde Born Pink, lançado em 2022. Após esse trabalho, as integrantes decidiram fazer uma pausa nas atividades coletivas para se dedicarem a álbuns solos entre 2024 e 2025.

O retorno oficial do quarteto aos palcos ocorreu em julho do ano passado com uma nova turnê mundial que está programada para terminar no final deste mês. Apesar da agenda internacional, até o momento o grupo não realizou shows no Brasil.

