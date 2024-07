Com Parkinson, Michael J. Fox toca com Coldplay e emociona banda: ‘Foi incrível, de arrepiar’ Banda e astro de De Volta para o Futuro, que vive em cadeira de rodas, participou de ‘Fix You’ e ‘Humankind’ em festival na Inglaterra

Michael J. Fox, astro de De Volta para o Futuro, sofre com Parkinson e, mesmo assim, tocou com o Coldplay Reprodução/Instagram @realmikejfox

A banda Coldplay surpreendeu fãs e o mundo ao convidar o ator Michael J. Fox, protagonista da série de filmes De Volta para o Futuro, sucesso nos anos 1980, para subir ao palco e tocar no festival Glastonbury no último sábado (29).

Ao mesmo tempo, o astro do cinema, que foi diagnosticado com o Mal de Parkinson em 1998, vive sobre uma cadeira de rodas e tem 63 anos, também se emocionou com a participação nas músicas Fix You e Humankind e agradeceu ao grupo britânico.

“Minha equipe: Lauren, John e Jeff e Steve. Glastonbury todo o amor e agradecimento à equipe do @coldplay, que cuidou tão bem de nós. E muito obrigado a Chris, Will, Johnny, Guy e Phil. Ah, sim, caso esteja se perguntando... foi incrível, de arrepiar. Há um tempo para cada banda e uma banda para cada tempo. Este é o tempo do @coldplay. Mais fotos estão por vir”, escreveu o ator numa rede social.

Durante o show, o vocalista Chris Martin relembrou cenas do filme que tornou Michael J. Fox conhecido mundialmente com a inesquecível performance de Marty McFly, personagem interpretado por Fox, no baile de formatura com a música Johnny B. Goode, de Chucky Berry.

O cantor também revelou que De Volta para o Futuro é a “principal razão” para o Coldplay existir e, após o show, também agradeceu a Michael J. Fox pela participação: “Obrigado por tornar nosso sonho realidade”.

Thank you Michael J. Fox for making our dream come true 🩵 pic.twitter.com/ahzOzGaP5J — Coldplay (@coldplay) June 30, 2024

Fox convive com a Doença de Parkinson desde os 29 anos de idade.