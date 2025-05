Concerto vai tocar clássico de ’2001′ para ser ‘ouvido’ em outros planetas do sistema solar Versão gravada de ‘Danúbio Azul’ será convertida em sinais de rádio e enviada na velocidade da luz Música|Do R7 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

A transmissão será feita pela antena de Cebreros, na região central da Espanha ESA/JL Lopez

A Agência Espacial Europeia (ESA) vai transmitir a música “Danúbio Azul”, do compositor austríaco Johann Strauss II, no espaço ao longo do próximo sábado (31). A ação faz parte das comemorações de quatro marcos simultâneos: os 50 anos da ESA, os 50 anos da rede de rastreamento por satélite Estrack, os 20 anos da antena de Cebreros (Espanha) e o bicentenário de nascimento de Strauss II.

A música, famosa por estrelar o clássico do cinema “2001 - Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, será enviada pela antena parabólica da ESA localizada em Cebreros, às 21h30 (horário local). A transmissão será feita com base em uma gravação da apresentação da Orquestra Sinfônica de Viena, que será realizada na sexta-feira (30), no Museu de Artes Aplicadas (MAK), em Viena.

Enjoy this glimpse from Vienna’s signature tune — "The Blue Danube."



The piece made its way onto the New Year's Concert programme as an encore in 1945 and has remained a beloved fixture ever since.



Listen and pre-order the album here: https://t.co/CybL1TnBPS@Vienna_Phil pic.twitter.com/JCa0vrmGRS — Sony Classical (@sonyclassical) January 8, 2024

Segundo a ESA, a música não será transmitida ao vivo para evitar falhas técnicas. A versão gravada será convertida em sinais de rádio e enviada na velocidade da luz. A expectativa é que o sinal leve 1,5 segundo para alcançar a Lua, 4,5 minutos para Marte, 37 minutos para Júpiter e cerca de 4 horas para Netuno. Em 23 horas, deve alcançar uma distância semelhante à da sonda Voyager 1, atualmente a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra.

Histórico de transmissões no espaço

Essa não é a primeira vez que uma música humana é transmitida no espaço. Em 2008, a Nasa enviou a canção “Across the Universe”, dos Beatles, para marcar os 50 anos da agência espacial. Em 2024, a Nasa repetiu a ação com “The Rain”, da rapper Missy Elliott.

‌



Já em 2012, uma música foi enviada de Marte para a Terra. A canção “Reach for the Stars”, do cantor will.i.am, foi reproduzida a partir do rover Curiosity, em missão no planeta vermelho.

Retratação simbólica

De acordo com a ESA, o envio da música “Danúbio Azul” também busca corrigir a ausência da obra de Strauss II no projeto “Voyager Golden Records”, lançado em 1977 pela Nasa. Na ocasião, discos com músicas e sons da Terra foram enviados pelas sondas Voyager 1 e 2, mas nenhuma obra de Strauss foi incluída.

‌



“A música nos conecta através do tempo e do espaço”, afirmou Josef Aschbacher, diretor-geral da ESA, em comunicado. Ele destacou que o gesto também visa inspirar futuras gerações de cientistas e exploradores espaciais.

A transmissão será feita pela antena de Cebreros, que integra a rede Estrack da ESA. Criada em 1975, a Estrack conecta missões espaciais ao centro de operações da agência, em Darmstadt, na Alemanha. Atualmente, a rede conta com estações em seis países e monitora missões em órbita terrestre.

‌



As principais antenas para comunicações com o espaço estão na Espanha, Argentina e Austrália. Juntas, elas formam um sistema que permite cobertura quase contínua. A antena de Cebreros, em operação desde 2005, passou por atualizações recentes para melhorar a capacidade de transmissão de dados. Até o fim de 2025, uma quarta antena será inaugurada na Austrália.

O envio da música será acompanhado por uma cerimônia na própria estação de Cebreros, com participação de especialistas da ESA e representantes do governo austríaco.

A transmissão da apresentação também poderá ser assistida pelo público no site (https://space.wien.info) e no canal Vienna no Instagram.

