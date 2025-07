Documentário sobre os meses finais de Ozzy Osbourne? Veja o que se sabe Filme deve mostrar imagens inéditas dos últimos meses do lendário vocalista do Black Sabbath, que faleceu na última terça (22) Música|Do R7 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Documentário sobre os últimos meses de Ozzy Osbourne será produzido pela BBC.

Ozzy faleceu aos 76 anos após enfrentar a Doença de Parkinson e outras complicações de saúde.

O projeto mostrará a adaptação do músico e sua esposa, Sharon, ao Reino Unido após mais de 20 anos nos EUA.

Além do documentário, Jack Osbourne anunciou uma autobiografia e uma cinebiografia sobre a vida do pai. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ozzy Osbourne morreu na última terça-feira (22), aos 76 anos Divulgação/Ross Halfin

Os últimos meses de vida de Ozzy Osbourne, o lendário vocalista da banda Black Sabbath, foram registrados em vídeo e devem se transformar em um documentário produzido pela rede britânica BBC.

A informação foi confirmada por Jack Osbourne, um dos filhos do músico, em entrevista publicada neste sábado (26) pela revista Weekend, do jornal britânico Daily Mail.

Ozzy faleceu na última terça-feira (22), aos 76 anos, após enfrentar a Doença de Parkinson, diagnosticada em 2019, e lesões na coluna. A causa da morte não foi divulgada pela família, que publicou um comunicado oficial confirmando a perda.

O projeto, inicialmente chamado “Home To Roost”, tinha como objetivo principal captar a readaptação de Ozzy e sua esposa, Sharon Osbourne, à vida no Reino Unido. Após mais de 20 anos morando nos Estados Unidos, o casal voltou a residir em sua mansão em Buckinghamshire, na Inglaterra.

‌



Câmeras acompanharam a rotina dos dois, registrando momentos que, com a morte de Ozzy, devem transformar o documentário em um tributo especial ao ícone do heavy metal.

“Eles estavam filmando meus pais na casa deles em Buckinghamshire. A ideia era mostrar como eles estavam lidando com a volta ao Reino Unido”, disse Jack.

‌



As imagens, ainda sem data de lançamento confirmada, devem trazer registros inéditos e emocionantes dos últimos momentos de Ozzy, que marcou gerações como um dos pioneiros do gênero.

Outros projetos: autobiografia e cinebiografia

Além do documentário, Jack revelou que Ozzy concluiu sua autobiografia antes de falecer. O livro, que ainda não tem título divulgado, está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2026.

‌



Segundo Jack, a obra deve trazer detalhes da trajetória do músico, desde os dias de glória com o Black Sabbath até os desafios de saúde enfrentados nos últimos anos.

Outro projeto em andamento é uma cinebiografia sobre a vida de Ozzy, da qual Jack é um dos produtores. Segundo ele, o filme vai focar no período do Black Sabbath e no início dos anos 1980, uma fase marcada por sucessos e polêmicas.

“Estamos buscando uma classificação indicativa mais adulta. Não será, de forma alguma, uma obra leve”, disse Jack, sinalizando que a produção pretende retratar a intensidade da vida do roqueiro.

Cerca de duas semanas antes de sua morte, Ozzy realizou seu show de despedida, que também foi filmado. De acordo com a revista Variety, a apresentação será exibida nos cinemas em 2026, sob o título “Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow”. O evento é descrito como um marco na carreira do músico.

