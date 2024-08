Encontro de gerações: Thiaguinho e Ferrugem cantam em DVD de Bruno Diegues Menos É Mais e Dilsinho completaram o time de convidados especiais no retorno do ex-vocalista do Jeito Moleque ao pagode Música|João Pedro Benedetti*, do R7 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



Bruno Diegues grava DVD com 13 músicas inéditas Divulgação/Arthur Rodrigues

A zona norte da capital paulista foi tomada pelo ritmo do pagode na noite desta quarta-feira (28), na gravação de Mais Uma Noite, primeiro projeto audiovisual de Bruno Diegues, de 37 anos, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque.

O cantor, que está em carreira solo desde 2016, transitou por inúmeros estilos, como reggae e soul, antes de voltar para aquele que o consagrou na noite e na boemia com Seu Jeito Moleque de Ser.

O espetáculo contou com 25 faixas, sendo 13 destas inéditas, como Cinderela Gangsta, Mó Astral e Mais Uma Noite, que dá nome ao projeto e tem um lugar especial no coração do artista. “Fizemos esta música em um momento de retomada de carreira, durante a pandemia da Covid-19, quando passamos uma quarentena no México após uma turnê internacional. Ela foi o ponto de virada e tem um lugar importante no coração”, afirmou Bruno, em entrevista ao R7.

Já as outras 12 músicas fazem parte da história do cantor, selecionadas com o objetivo de levar o público a uma jornada musical por sua carreira.

O audiovisual contou com a participação de grandes nomes da história do pagode, tanto no palco, quanto nos bastidores, como Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto, sócio da gravadora Rooftop e diretor artístico do projeto. “Para mim, é um sonho, porque o Bruno não é apenas um artista, mas um grande amigo de longa data”, disse. “O Mais uma Noite já era um sonho do Bruno e, enquanto diretor artístico, trouxe apenas as ferramentas para melhorar e impulsionar os desejos dele”, completou.

Estrelas do pagode de várias gerações

Bruno Diegues subiu ao palco ao som da música tema do projeto, seguida do hit Hoje a Noite é Nossa, lançado em 2004. Na sequência, cantou a primeira canção com colaboração do projeto, a faixa Mó Astral, feita em parceria com Ferrugem, que destacou a importância profissional e pessoal de participar deste momento.

Fã assumido de Diegues, Ferrugem divide o palco cantando a inédita "Mó Astral" Divulgação/Arthur Rodrigues

“Me vejo ainda como apenas um fã do Bruno, e participar deste projeto é muito importante, não só para mim, mas para todo o segmento. Ele é um cara único e todos estavam sentindo muito a falta dele nos palcos. Tê-lo de volta, com a mesma essência de antes, é maravilhoso!”, celebrou Ferrugem.

Após embalar a plateia com Não Tem Pra Ninguém e É Louca a Volta Que o Mundo Dá, Bruno dividiu o palco com Thiaguinho, cantando os sucessos A Amizade é Tudo e Para Tudo. Ainda em momento de nostalgia, Diegues cantou Teu Segredo, do grupo Exaltasamba.

Amigos e pilares do pagode dos anos 2000, Thiaguinho e Diegues relembraram hits Divulgação/Arthur Rodrigues

Depois de grandes precursores do pagode dos anos 1990 e 2000, foi a vez de Dilsinho, cantor da nova geração, embalar o público com a inédita Mundo em 2x, seguida por Bem-Vinda e Eu, Você e Mais Ninguém. Dilsinho também aproveitou para enaltecer a carreira e o retorno de Diegues aos palcos.

“Desde que eu me entendo por gente, já escuto as músicas do Bruno. Ele é um cara que transmite muita paz e energia em seu jeito de cantar, e leva uma vibe inexplicável para o público. É uma honra enorme fazer parte deste projeto e tenho certeza que será um divisor de águas na carreira dele”, declarou o carioca, que fez história em junho deste ano ao ser o primeiro cantor de pagode a se apresentar no Rock in Rio em Lisboa.

Dilsinho fez história ao ser o primeiro pagodeiro no Rock in Rio Lisboa Divulgação/Arthur Rodrigues

Diegues soube conduzir o espetáculo mesclando músicas inéditas com clássicas composições, mostrando sua nova identidade nas faixas Sol da Meia Noite, So Crazy e KM 69, e revivendo sucessos como Eu Nunca Amei Assim, Sobrenatural, Nas Nuvens e Sem Radar.

Na levada do pagode atual, o grupo Menos É Mais também abrilhantou a gravação do DVD ao cantar a música feita em parceria com Diegues, A Cara do Problema. Antes de subir ao palco, o grupo falou com exclusividade ao R7 sobre a relevância de participar do Mais Uma Noite.

“Temos um carinho enorme pelo Diegues, o convidamos várias vezes para participar do nosso Churrasquinho Menos É Mais e sempre que pode, ele vai, levando a energia do público lá em cima, além de ser ‘o Bruno Diegues’, né? [risos] Estamos muito felizes de participar hoje e desejamos muito sucesso para esse projeto maravilhoso de um dos pilares do nosso pagode”, exaltou o vocalista, Duzão.

Faixa "A Cara do Problema" é parceria entre Menos É Mais e Bruno Diegues Divulgação/Arthur Rodrigues

Bruno Diegues finalizou o espetáculo com o pot-pourri (forma de executar várias músicas numa única faixa) Amor Eterno/Me Faz Feliz, acompanhado do lançamento Do Pagode à Marvin Gaye.





*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna