48 anos da morte de Elvis Presley: tributo recria momento histórico do Rei do Rock

Adam Roman em tributo a Elvis Presley (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Música

Este sábado (16), é marcado na história da música internacional. Isso porque, foi nesta data a partida de Elvis Presley, ocorrida em 1977. Em homenagem aos 48 anos de sua morte, Guarulhos será tomada pelo espírito do rock ‘n’ roll no dia dia 19 de agosto com o espetáculo “Elvis Acústico”. O show é protagonizado por Adam Roman, que levará ao palco do Teatro Adamastor uma recriação emocionante do lendário Comeback Special 68, fase marcada pela icônica roupa de couro preto e pelo retorno triunfal do Rei do Rock após protagonizar 33 filmes. Premiado em campeonato mundial nos Estados Unidos por suas performances, Adam Roman é reconhecido como um dos artistas mais dedicados na missão de manter vivo o legado de Elvis. Em entrevista exclusiva ao Feed TV revela que a influência do astro vai muito além da música: “O Elvis me influenciou a respeitar minhas próprias características, ter respeito pelos fãs dele e a me especializar.”

