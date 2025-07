Com Saulo e João Gomes ‘Viva Caraíva’ 2026 promete agitar o Nordeste Réveillon 2026: Festival em Caraíva terá cinco dias de festa à beira-mar com shows de Saulo, João Gomes e a tradicional Arca de Noé... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 17/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h18 ) twitter

João Gomes (Foto: Youtube) Feed TV - Arquivo de Música

Com mais de 15 anos de trajetória no cenário do entretenimento nacional, o Grupo Vibra prepara uma nova edição do Viva Caraíva em 2026, prometendo experiências memoráveis em Porto Seguro, na Bahia. Desta vez, o evento se estende por cinco dias de celebrações para brindar a chegada do ano novo com intensidade e estilo. Nomes como Saulo e João Gomes estão confirmados no evento. Veja detalhes abaixo!

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música para saber mais sobre essa festa imperdível!

