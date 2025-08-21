Logo R7.com
Gica lança “Superação” com Xande de Pilares e emociona fãs do pagode

Novo single da cantora carioca chega com clipe oficial e mensagem inspiradora

Gica e Xande de Pilares (Foto: Instagram)

A cantora Gica aposta em um novo capítulo da carreira com o lançamento do single “Superação”, marcado para o dia 22 de agosto. O destaque da faixa fica por conta da participação especial de Xande de Pilares, referência no samba nacional, que traz experiência e autenticidade à parceria.

