Gica lança “Superação” com Xande de Pilares e emociona fãs do pagode
Novo single da cantora carioca chega com clipe oficial e mensagem inspiradora
A cantora Gica aposta em um novo capítulo da carreira com o lançamento do single “Superação”, marcado para o dia 22 de agosto. O destaque da faixa fica por conta da participação especial de Xande de Pilares, referência no samba nacional, que traz experiência e autenticidade à parceria.
