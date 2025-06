Gustavo Mioto expõe real sobre carreira internacional com músicas em inglês e espanhol Cantor lança nova fase após álbum com Ana Castela e revela parceria com agência dos EUA O conteúdo Gustavo Mioto expõe real sobre carreira... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 18/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h37 ) twitter

Gustavo Mioto (Foto: X) Feed TV - Arquivo de Música

Gustavo Mioto está de olho no mercado internacional. O cantor, que recentemente finalizou o ciclo do álbum “Atemporal”, revelou os planos para expandir a carreira com músicas em inglês e espanhol, apostando em parcerias e composições multilíngues. O artista contou a novidade em entrevista ao gshow, durante passagem por Maringá (PR), e revelou que já assinou com a WME, uma agência de talentos dos Estados Unidos.

