Incêndio atinge palco principal do Tomorrowland na Bélgica dois dias antes do início do festival

O principal palco do Tomorrowland, famoso festival de música eletrônica realizado na Bélgica, foi consumido por um incêndio na manhã desta quarta-feira, 16. O evento, que acontece na cidade de Boom e é considerado o maior do gênero no mundo, estava com a abertura programada para sexta-feira, 18. Cerca de mil trabalhadores que atuam na montagem da estrutura estavam no local quando o fogo começou.

