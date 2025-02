Luto! Cantor sertanejo morre após ser esmagado por ônibus em São Paulo Músico perde a vida após ser prensado por ônibus enquanto manobrava seu carro O conteúdo Luto! Cantor sertanejo morre após ser esmagado... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 12/02/2025 - 12h28 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h28 ) twitter

Cantor sertanejo (Foto: Instagram)

O mundo da música sertaneja foi marcado por uma tragédia recente com a morte do cantor Duda, de 46 anos, após um acidente fatal ocorrido em Salto, cidade no interior de São Paulo, no domingo, 9 de fevereiro. Veja os detalhes abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música para mais informações sobre este triste acontecimento.

