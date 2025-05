São Paulo recebe mega festival de música eletrônica no dias 6 e 7 de junho Após passar por 15 estados, Só Track Boa chega ao seu 10º ano com 3 palcos, novas sonoridades e amplitude musical inédita até então... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 30/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h17 ) twitter

Só Track Boa (Foto: Divulgação) Feed TV - Arquivo de Música

Em 2025, a Só Track Boa, o maior festival brasileiro de música eletrônica, completa 10 anos. Depois de passar por 15 estados e incontáveis praças, a marca celebra sua história com a maior edição já produzida — nos dias 6 e 7 de junho, na Neo Química Arena, para mais de 70 mil pessoas. Ciente da sua relevância como porta de entrada de novos públicos ao universo eletrônico, a STB chega ao seu décimo ano com três palcos, novas sonoridades e uma amplitude musical inédita até então. Passeando do Tech House ao PsyTrance, serão 24h de música distribuídas em dois dias de evento — e algumas surpresas que serão relevadas adiante.

