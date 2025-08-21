Vídeo: The Town anuncia Palco Quebrada que celebra a potência das periferias Nova atração do festival terá grafite ao vivo, batalhas de rima e shows de artistas que representam a diversidade da cultura periférica... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 21/08/2025 - 14h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h21 ) twitter

Palco Quebrada (Foto: The Town) Feed TV - Arquivo de Música

O The Town 2025 traz uma grande novidade na edição deste ano: o Palco Quebrada, espaço totalmente dedicado a exaltar a força das periferias por meio da música, dança, arte e cultura. Localizado ao lado do The One, o palco chega com uma cenografia de 14,15 toneladas inspirada em elementos urbanos como casas, caixas d’água, postes e escadarias, medindo 47m de largura por 17m de altura. O Feed TV esteve visitando a obra do festival e fez entrevistas exclusivas. Veja vídeo abaixo!

