‘Foi importante parar ali para ter o respeito que temos’, diz Péricles sobre trajetória e fim do Exaltasamba Cantor fala sobre carreira, superações e a importância da música na edição do programa ‘Prosperidade 360′, de Luiza Possi

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Péricles participou do programa Prosperidade 360, onde falou sobre sua trajetória na música.

O cantor começou sua carreira na igreja, onde aprendeu a tocar violão e a cantar.

Após 25 anos no Exaltasamba, ele afirma que o encerramento do grupo foi necessário para manter o respeito no meio musical.

Péricles destaca a importância da fé e do apoio familiar em sua carreira solo, que começou em 2012.

Na edição deste domingo (18) do programa Prosperidade 360, comandado por Luiza Possi, o podcast recebeu o cantor Péricles para uma conversa sobre sua trajetória profissional e pessoal. O encontro destacou momentos marcantes de sua carreira na música brasileira e as lições aprendidas ao longo dos anos.

Sobre o início no mundo da música, Péricles revela que sempre teve a arte como parte integrante de sua vida desde jovem. Antes de se tornar um músico reconhecido nacionalmente com o grupo Exaltasamba, ele trabalhou em diversas áreas como sapateiro, barbeiro e até inspetor escolar.

Encontro com Péricles destacou momentos marcantes de sua carreira na música brasileira Reprodução/Record News

Durante os 25 anos no Exaltasamba, o artista vivenciou altos e baixos que foram importantes para seu crescimento artístico. A decisão do grupo de encerrar suas atividades foi difícil, mas necessária. “Foi importante parar ali para ter o respeito que temos hoje”, afirma.

Após seguir carreira solo em 2012, Péricles diz que enfrentou incertezas, porém se manteve forte graças à fé, além de ter o apoio familiar, especialmente da esposa, que considera peça-chave na nova fase profissional. “Uma família que me ajuda, a família que hoje me apoia, minha esposa me apoia muito. Ela também num dado momento, depois que a gente casou, ela viu que existia uma necessidade imensa de estar comigo todo o tempo, olhando de perto o que seria o rumo da minha carreira, da nossa carreira. E ela assumiu hoje, junto com uma equipe maravilhosa, as rédeas da minha carreira”, conta.

Ao final do bate-papo, o sambista expressou que o aprendizado contínuo é importante para se manter atualizado. “Há mais ou menos uns 25 anos, eu vi a necessidade de estudar canto, e eu falei, eu vou estudar canto. [...] Tudo que você for fazer na vida, se você não se entregar a 120%, esquece, então não faça. Nem comece. Porque a excelência vem daí, do trabalho, da prática, de estar ali todo dia, sabe, mentalizando, buscando, sabendo”, finaliza.

