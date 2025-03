Perfil do Louvre em rede social surpreende com astro do k-pop escondido na Mona Lisa Músico do BTS diz que quadro de Leonardo Da Vinci foi uma inspiração para seu novo trabalho K Pop|Do R7 26/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo divulgado pelo museu francês tem a presença de J-Hope Reprodução/Instagram/museelouvre

A conta oficial do Museu do Louvre em uma rede social trouxe uma surpresa. Desde terça-feira (25), quem busca saber mais sobre a Mona Lisa, uma das principais atrações do museu francês, e clica em sua imagem, encontra um vídeo de um astro do k-pop.

No material compartilhado pelo museu, J-Hope, integrante do BTS, cumprimenta os espectadores e apresenta sua nova música Mona Lisa. “Ela é uma inspiração”, diz J-Hope se referindo à obra de Leonardo Da Vinci.

J-Hope retomou sua carreira musical em outubro de 2024, após cumprir 18 meses de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

No perfil oficial da banda BTS, o grupo já havia publicado imagens que remetiam ao quadro. Em uma das publicações, uma caricatura de J-Hope aparece no lugar da enigmática mulher retratada por Da Vinci.

‌



O Museu do Louvre tomou conhecimento destas publicações com referência à pintura e respondeu ao grupo: “Você quer dizer nossa Mona Lisa?” Depois dessa interação, o museu permitiu a “invasão” da estrela sul-coreana no famoso quadro em sua rede social.

A canção Mona Lisa foi lançada oficialmente na última sexta-feira (21). J-Hope está em turnê mundial, com shows programados nos EUA, Japão, Tailândia e outros países.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5