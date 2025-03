Ex-goleiro do Barcelona deslancha na carreira musical e faz sucesso no reggaeton Pinto “Wahin” alcançou mais de 700 mil visualizações em lançamento Famosos e TV|Do R7 20/03/2025 - 19h40 (Atualizado em 20/03/2025 - 19h40 ) twitter

Ex-goleiro do Barcelona na era Guardiola e Messi, Pinto Wahin faz sucesso na música Reprodução/Instagram/@13pinto

Ex-goleiro do Barcelona na era Guardiola e Messi, José Manuel Pinto pendurou as chuteiras e pegou o microfone. Agora, faz sucesso no reggaeton como Pinto “Wahin”, e coleciona hits na carreira musical.

Sua música “Calaito Hasta Los Huesos” foi lançada no último dia 2 de março e já atingiu 700 mil visualizações em uma rede social.

Presente na lendária equipe do Barcelona de Guardiola e Messi, em 2014, Pinto somou 15 taças ao longo de seis temporadas com a camisa do time espanhol. No entanto, seu mais recente troféu foi na música.

Em 2016, Pinto conquistou um dos prêmios mais desejados por cantores e produtores, o Grammy Latino, sendo engenheiro de som no álbum “Amáme” de Nina Pastori.

‌



Paixão pela música

Com mestrado em produção musical, Pinto se tornou engenheiro de som e, nos anos 2000, fundou sua própria gravadora, a Wahin Makinaciones. Ele iniciou sua carreira na música sendo produtor musical do grupo Delahoja.

Em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, em 2021, Pinto contou que levava seus livros de música em todas as viagens com o elenco do Barcelona para os jogos. “Como sei que um bom produtor musical conhece todos os instrumentos, comecei a estudar cada um deles anos atrás. Estudei violão, piano, bateria, tudo. Na verdade, quando eu estava no futebol, levava meus livros de música em todas as viagens”, disse.

‌



O ex-jogador atribui ao futebol e à música uma válvula de escape para sua vida.

“O futebol e a música sempre foram as minhas duas paixões e sempre andaram de mãos dadas. Por exemplo, quando eu não estava indo bem no futebol, foi a música que me levantou. E quando a música não me inspirou, o futebol me denunciou. Acho que é uma aliança perfeita”, afirmou.

‌



O músico tem mais de 1 milhão de seguidores em uma rede social e cerca de 80 mil ouvintes semanais em uma plataforma de música.

Sucessos antigos do cantor também são conhecidos, como a faixa ‘24h’, lançada em 2020. A música atingiu mais de 28 milhões de visualizações, tornando-se o maior sucesso do cantor.

