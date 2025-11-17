Multidão com 374 instrumentos quebra recorde na Austrália e toca ‘It’s a Long Way to the Top’, do AC/DC Músicos interpretam clássicos do rock em grande evento no centro da cidade de Melbourne

Centenas de músicos se reuniram em Melbourne, na Austrália, para uma homenagem que parou a cidade. Ao som das icônicas gaitas de folie, 374 instrumentistas tocaram juntos “It’s a Long Way to the Top”, clássico do AC/DC.

Realizado na quarta-feira (12), este evento superou o recorde anterior da Bulgária e transformou o centro da cidade em um grande palco ao ar livre.

A apresentação atraiu uma multidão animada que assistiu à performance histórica dos músicos. Após quebrar o recorde mundial com as gaitas de fole tocando ao mesmo tempo, o grupo continuou a entreter os presentes com outras canções conhecidas. O evento destacou-se não apenas pelo recorde mas também pela atmosfera proporcionada aos espectadores locais e visitantes.

