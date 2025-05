Polêmica no K-pop: entenda por que criador do BTS pode ir para a cadeia Fundador da HYBE é investigado por suspeita de fraude envolvendo a abertura de capital da empresa Música|Do R7 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

Bang Sihyuk, fundador e presidente da HYBE Reprodução/YouTube - Asia Society

Bang Si-hyuk, presidente da HYBE e criador do BTS, está sob investigação do principal órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul. Ele é suspeito de fraudar investidores durante o processo de abertura de capital da empresa e pode ser condenado a até prisão perpétua, segundo a Lei de Mercados de Capitais do país.

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) apura se Bang lucrou ilegalmente cerca de 400 bilhões de wons (cerca de US$ 289 milhões) ao firmar um acordo com um fundo de private equity antes do IPO da HYBE, em 2020.

O fundo teria adquirido ações da empresa após Bang afirmar a investidores que a abertura de capital não aconteceria naquele momento, o que teria contribuído para que esses investidores aceitassem vender suas participações.

Pouco depois, a HYBE estreou na bolsa, com ações dobrando de valor no primeiro dia de negociação. O acordo entre Bang e o fundo não foi informado nos documentos entregues ao FSS. Quando a empresa começou a vender ações em massa, os papéis da HYBE caíram rapidamente, prejudicando os investidores que não tinham conhecimento do arranjo.

Casos envolvendo lucros ilegais acima de 5 bilhões de wons são tratados com rigor pela Justiça sul-coreana e podem levar a penas mínimas de cinco anos de prisão, com possibilidade de prisão perpétua. O FSS estuda encaminhar o caso ao Ministério Público por meio de um procedimento acelerado nas próximas semanas.

A denúncia teve impacto imediato no mercado. As ações da HYBE caíram 2,51% na quinta-feira (30), fechando em 272 mil wons. No mesmo dia, o índice KOSPI subiu 1,89%.

Quem é o BTS?

O BTS é um grupo musical sul-coreano formado em 2010 e lançado em 2013 sob a gestão de Bang Si-hyuk. É composto por sete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook, que escrevem e produzem parte de suas músicas.

O grupo começou com influências de hip hop e, ao longo dos anos, incorporou outros gêneros musicais. Suas letras tratam de temas como saúde mental, juventude, perdas e processo de amadurecimento. A discografia do BTS inclui referências a literatura, psicologia e filosofia.

A partir de 2017, o BTS passou a liderar rankings musicais nos Estados Unidos, como a Billboard 200 e a Hot 100. O grupo vendeu mais de 40 milhões de álbuns na Coreia do Sul e já se apresentou em locais como o Wembley Stadium e o Rose Bowl.

Além da carreira musical, os integrantes participaram de campanhas com a Unicef e discursaram na Assembleia Geral da ONU. Em 2018, receberam a Ordem do Mérito Cultural do governo sul-coreano.

O grupo está em hiato desde 2022 devido ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O retorno está previsto para 2025.

