Quais músicas você escutaria pelo resto da vida? Confira a resposta de estrelas do pagode Artistas citaram cantores da música popular brasileira, do rap ao reggae, e até mesmo sons da natureza Música|João Pedro Benedetti e Matheus Borges* 03/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h00 ) ‌



Ferrugem participou da gravação do DVD de Bruno Diegues Patricia Devoraes/Brazil News

Durante a gravação do DVD de Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo de pagode Jeito Moleque, que aconteceu na última quarta-feira (28), em São Paulo, a RECORD perguntou para alguns dos artistas que participaram do show quais seriam as três músicas que escutariam durante o resto vida.

Bruno Cardoso, cantor do Sorriso Maroto — que atuou como diretor artístico na produção — citou as canções Eu, Você e Mais Ninguém, Me Faz Feliz e Pensa, todas na voz de Bruno Diegues, uma clara homenagem ao protagonista da noite. Cardoso ainda pediu uma exceção para adicionar à lista Para Tudo, também de Diegues. “Vou escolher quatro, essa é sensacional”, explicou.

Bruno Cardoso é fã de Racionais MC's, Djavan e Fundo de Quintal Patricia Devoraes/Brazil News

Ferrugem, por outro lado, relembrou alguns clássicos da MPB. Não se prendendo somente ao pagode, o cantor, que celebra dez anos de carreira em 2024, escutaria Frasco Pequeno, do Fundo de Quintal, grupo fundado na década de 1970, Vida Loka, pt 2, dos Racionais MC’s, e Esquinas, do cantor e compositor Djavan. Ferrugem ainda brincou que não está no “mesmo nível desses artistas” e, por isso, não escolheu nenhuma música autoral.

O grupo Menos é Mais também seguiu a linha de seu parceiro de pagode e misturou alguns gêneros. No entanto, Duzão, Paulinho, Ramon Alvarenga e Gustavo não entraram em um consenso sobre somente canções, então, elegeram três artistas: Djavan, Fundo de Quintal e Natiruts, que escutam sempre durante as viagens da banda.

‌



Por fim, Bruno Diegues, já concentrado na gravação, não conseguiu se decidir entre três composições. O artista foi por outro viés e brincou que escutaria para sempre o canto dos passarinhos, o barulho do mar e o som de seu filho, Ryan, de 9 anos, cantando.

Menos É Mais adora ouvir Natiruts em suas viagens Divulgação/Arthur Rodrigues

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna