Rapper A$AP Rocky lança clipe com participação de Tim Burton

O rapper americano A$AP Rocky lançou um novo videoclipe para a música Whiskey/Black Demarco, que conta com a participação especial do renomado cineasta Tim Burton. Além de aparecer no vídeo, Burton contribuiu com a arte visual do mais recente álbum do artista, lançado na última sexta-feira (16).

No clipe, dirigido pelo próprio cantor, o estilo narrativo remete ao clássico filme O Estranho Mundo de Jack, uma das obras mais conhecidas do cineasta. O vídeo apresenta seis personagens distintos criados por Burton que percorrem Nova York causando caos e trazendo à vida o universo característico dos trabalhos de Tim Burton.

