Seu Jorge homenageia David Bowie com tributo e versões em português
Transmissão feita na pandemia estava indisponível ao público e foi lançada agora para marcar os dez anos da morte do artista britânico
O cantor brasileiro Seu Jorge lançou um tributo a David Bowie em seu canal de uma rede social para marcar os dez anos da morte do artista. A homenagem trata-se de uma transmissão ao vivo de quase uma hora gravada durante a pandemia de Covid-19 e que estava indisponível ao público até o momento.
A relação de Seu Jorge com o artista britânico começou em 2004 quando ele participou do filme A Vida Marinha com Steve Zissou. Na ocasião, o diretor pediu ao cantor que criasse versões em português dos clássicos de Bowie para compor a trilha sonora do longa-metragem. Segundo o cantor brasileiro, as interpretações tiveram um impacto significativo em sua vida pessoal e profissional.
David Bowie é reconhecido como um dos músicos mais inovadores e influentes da história da música contemporânea. Conhecido como “camaleão do rock”, ele faleceu no dia 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos.
