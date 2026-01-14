Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Música

Seu Jorge homenageia David Bowie com tributo e versões em português

Transmissão feita na pandemia estava indisponível ao público e foi lançada agora para marcar os dez anos da morte do artista britânico

Música|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

O cantor brasileiro Seu Jorge lançou um tributo a David Bowie em seu canal de uma rede social para marcar os dez anos da morte do artista. A homenagem trata-se de uma transmissão ao vivo de quase uma hora gravada durante a pandemia de Covid-19 e que estava indisponível ao público até o momento.

A relação de Seu Jorge com o artista britânico começou em 2004 quando ele participou do filme A Vida Marinha com Steve Zissou. Na ocasião, o diretor pediu ao cantor que criasse versões em português dos clássicos de Bowie para compor a trilha sonora do longa-metragem. Segundo o cantor brasileiro, as interpretações tiveram um impacto significativo em sua vida pessoal e profissional.


David Bowie é reconhecido como um dos músicos mais inovadores e influentes da história da música contemporânea. Conhecido como “camaleão do rock”, ele faleceu no dia 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos.

Search Box

Busque no R7

 

Morte

Música

Rock

Tributo

David Bowie

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.