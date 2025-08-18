Adam Levine revela admiração por Olivia Rodrigo Vocalista do Maroon 5 comenta influência dos filhos em seu gosto musical e elogia autenticidade da jovem cantora TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h58 ) twitter

Na última quinta-feira (14), o vocalista Adam Levine, à frente da banda Maroon 5, participou de uma entrevista na rádio SiriusXM Hits 1, acompanhado de seus companheiros de grupo, para falar sobre o mais recente projeto musical da banda. Durante a conversa, o cantor não abordou apenas as novidades musicais, mas também comentou como seu gosto musical tem sido influenciado pelos filhos, revelando sua crescente admiração pela cantora Olivia Rodrigo. Adam Levine é pai de duas meninas, Dusty Rose e Gio Grace, de 9 e 7 anos, respectivamente, além de um menino de 3 anos. Ao refletir sobre sua relação com os filhos, ele recordou o momento em que os levou para assistir ao show da cantora na GUTS World Tour, turnê recente de Olivia Rodrigo. Levine descreveu a experiência com entusiasmo: “Levei minhas filhas para ver Olivia Rodrigo tocar no Forum Stadium no verão passado e ela foi fenomenal.” O vocalista continuou elogiando o espetáculo da cantora, destacando tanto a estrutura do show quanto a presença de palco de Olivia, enfatizando sua autenticidade e energia ao comandar o público: “Fiquei impressionado. Ela é verdadeira. Ela faz um show de rock de verdade. Para todos vocês, jovens, ela faz de verdade. Nada de muito brilho, glamour ou truques, é tudo autêntico. Acho que ela é incrível, então vou tocar uma música da Olivia Rodrigo.” Adam Levine também mencionou como, muitas vezes, inclui faixas da artista em suas próprias playlists para agradar os filhos, confessando ser um fã declarado da cantora: “Tenho que tocar Olivia por causa dos meus filhos. Eles vão ficar tão animados. Quero dizer, eu também sou fã da Olivia. Não estou escondendo o fato de que sou um grande fã da Olivia Rodrigo.” À frente do Maroon 5, Adam Levine lançou recentemente mais um álbum de estúdio com a banda. O disco Love Is Like chegou às plataformas na última sexta-feira (15) e traz colaborações de artistas como LISA, do BLACKPINK, a rapper Sexxy Red e o rapper Lil Wayne. Este é o oitavo álbum da carreira da banda.