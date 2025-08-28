Addison Rae é confirmada no Lollapalooza Brasil 2026 Além do Brasil, Addison Rae passará por Chile e Argentina, consolidando a parte de sua turnê sul-americana TMJ Brazil|Do R7 28/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h38 ) twitter

Nesta quinta-feira (28), a cantora Addison Rae foi confirmada como um dos destaques da próxima edição do Lollapalooza Brasil 2026. A artista fará sua estreia em solo brasileiro durante o festival, que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026. Até o momento, ainda não foi divulgado em qual dia específico Addison se apresentará, sendo conhecidos apenas os nomes que compõem o line-up da edição. É esperado que a divisão dos ingressos por dia, o chamado Lolla Day, seja anunciada antes do final de 2025.

Durante a abertura de sua turnê, realizada na última segunda-feira (25), Addison Rae foi abordada por um fã brasileiro nos bastidores, que aproveitou para perguntar se ela planejava levar sua turnê de estreia ao Brasil. A cantora respondeu animada: “O Brasil é o lugar que eu mais quero visitar.” Ao longo do bate-papo, Addison revelou ainda que estava se esforçando para aprender português, informação que passou despercebida pelos fãs, mas que se tornou uma pista sobre sua vinda ao Lollapalooza. Em suas próprias palavras, ela afirmou: “Minha melhor amiga é brasileira, e até estou tentando aprender português, mas é muito difícil!”

Além do Brasil, Addison Rae também se apresentará nas edições do Lollapalooza no Chile e na Argentina, consolidando sua presença nos grandes festivais da América do Sul. A cantora se junta a nomes de peso como Lorde, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator e Chappell Roan, compondo um line-up diverso e recheado de grandes artistas internacionais.

Addison Rae lançou seu álbum de estreia em 6 de junho deste ano, conquistando tanto a crítica quanto o público. No site agregador de críticas Metacritic, o disco alcançou a nota 79, com base em 14 avaliações de diferentes críticos. Em termos de popularidade, o álbum também se destacou, acumulando milhões de reproduções nas plataformas digitais. Seu maior sucesso, “Diet Pepsi”, ultrapassou quase meio bilhão de streams no Spotify. Além disso, a cantora emplacou outros singles de destaque, como “Aquamarine”, “Headphones On” e “Fame is a Gun”, consolidando seu início de carreira musical com grande repercussão.