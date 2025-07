A.G. Cook celebra seu primeiro Grammy e homenageia SOPHIE Em publicação emocionante, A. G. Cook agradece a Charli xcx e relembra a influência de SOPHIE em sua trajetória criativa. TMJ Brazil|Do R7 03/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A.G. Cook celebra seu primeiro Grammy e homenageia SOPHIE TMJ Brazil

Na última terça-feira (01), o produtor inglês A.G. Cook compartilhou com seus seguidores, por meio das redes sociais, uma imagem de sua primeira estatueta do Grammy Awards. O prêmio veio com a vitória de “brat” (2024), álbum de Charli xcx na categoria de Melhor Álbum de Dance/Eletrônico, um trabalho no qual ele atuou como produtor. Embora já tenha sido indicado anteriormente por sua contribuição na faixa “All Up in Your Mind”, do álbum “Renaissance”, de Beyoncé (2022), essa é a primeira vez que o artista conquista a honraria da Recording Academy.

Em sua publicação, A.G. Cook refletiu sobre a importância dessa vitória e destacou o quanto sua jornada profissional com Charli xcx tem sido profunda, longa e inspiradora. A dupla trabalha em colaboração desde 2015, ano em que ele remixou “Doing It”, faixa do disco “Sucker”, e desde então se tornaram parceiros criativos constantes.

“Finalmente postando meu troféu de Grammy da @recordingacademy por MELHOR ÁLBUM DE DANCE/ELETRÔNICO. Não consigo realmente expressar o quão única tem sido a experiência de trabalhar em seis álbuns completos (e mais…) com uma artista — e ainda me sentir tão inspirado. Obrigado @charli_xcx por tudo.”

Mais adiante, o produtor aproveitou o momento simbólico para prestar uma homenagem comovente à produtora e amiga SOPHIE, que faleceu tragicamente em 2021. Cook relembrou a importância de SOPHIE não apenas como colaboradora, mas como uma fonte duradoura de inspiração para seu trabalho — especialmente na criação de “brat”. Ele enfatizou que, embora a influência dela vá além de aspectos técnicos, está presente no espírito de liberdade criativa e autenticidade que permeia o álbum.

‌



“Também gostaria de dedicar este prêmio especificamente à Sophie — não só porque Oil of Every Pearl’s Un-Insides deveria ter vencido em 2019 (!!), mas porque a influência dela está por todo este álbum. Não só no som, mas na espontaneidade, na confiança, no espírito e no estilo. Quando penso em música eletrônica, penso em você.”

A.G. Cook vem se consolidando como um dos produtores mais inventivos da música contemporânea, com forte presença na cena pop experimental. Além de seu trabalho com Charli xcx, ele também contribuiu recentemente com dois álbuns que chamaram a atenção da crítica: “choke enough”, da artista francesa Oklou, e “Evangelic Girl is a Gun”, da artista singapurense Yeule.