Anitta reaparece nas redes sociais após rumores e confirma novo álbum a caminho Cantora explicou afastamento, negou complicações médicas e confirmou que está trabalhando no sucessor de "Funk Generation" TMJ Brazil|Do R7 09/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h59 )

Nesta quarta-feira (09), Anitta fez uma transmissão ao vivo no Instagram para conversar com os fãs após um período de ausência nas redes sociais. A cantora, que havia se afastado temporariamente da internet, explicou os motivos do sumiço e respondeu aos rumores sobre possíveis problemas de saúde. Durante a live, além de tranquilizar o público, ela também animou os seguidores ao revelar que está trabalhando em um novo projeto musical, sucessor do álbum Funk Generation.

Anitta iniciou a conversa explicando que seu afastamento das redes fazia parte de uma estratégia planejada para divulgar o novo álbum de forma surpreendente. No entanto, segundo a artista, os boatos que circularam nas redes e na imprensa a forçaram a antecipar esse retorno.

“E a gente… depois do meu aniversário, eu ia dar uma sumida das redes sociais. Ia aparecer só para coisas de trabalho, publicidade, porque estou trabalhando num projeto bem diferente, bem específico, bem específico mesmo. E depois eu voltaria só quando muitos de vocês estivessem perguntando por onde eu andava, etc. A ideia era aparecer com esse projeto super bem planejado, com uma estética e uma proposta como a gente fez com o Funk Generation — tudo bem pensado, tudo conversando. Faríamos isso esse ano.”

Logo depois, a cantora abordou diretamente os rumores envolvendo sua saúde. Ela desmentiu as informações que afirmavam que havia passado por complicações médicas ou que estaria em estado grave após um procedimento cirúrgico.

‌



“Só que aconteceram alguns imprevistos no caminho, como o surgimento de algumas notas na imprensa dizendo que eu estava desfigurada, que eu tinha voltado dos Estados Unidos com um dreno no rosto, que fui parar na emergência, que peguei uma bactéria numa cirurgia… Coisas graves, né? Que, se fossem verdade, eu estaria acamada, em estado crítico.”

Para encerrar, Anitta explicou que optou por reaparecer nas redes antes do previsto justamente para tranquilizar amigos, familiares e fãs que estavam preocupados com seu paradeiro.

‌



“Eu decidi aparecer nos stories porque já estava levando uma vida normal, e não queria que ficasse esse clima de tensão, como se eu estivesse no hospital, desfigurada, morrendo, etc.”

Durante a live, a cantora também comentou sobre os procedimentos estéticos que realizou recentemente. Falando com naturalidade sobre as mudanças, Anitta relembrou momentos anteriores de sua carreira em que também se submeteu a cirurgias e intervenções, enfatizando que isso sempre fez parte de sua rotina.

‌



“Eu sempre faço procedimentos no meu rosto, gente. Sempre fiz, desde sei lá quando. É um costume. A última vez que isso teve grande repercussão foi no Faustão, há muitos anos. Desde então, nunca deixei de fazer plástica. Sempre fiz. Mas não acho que é algo que eu precise postar toda vez. Nas outras vezes, ninguém nem percebeu, ninguém comentou, e estava tudo bem. Só que dessa vez foi diferente.”

Atualmente, Anitta não está em divulgação de nenhum projeto musical solo. Seu último lançamento foi a participação na faixa “Conjuntão de Time”, uma colaboração com Papatinho e MC Cabelinho, lançada em 28 de maio. A música já ultrapassa 1 milhão de reproduções no Spotify.