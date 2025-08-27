Ariana Grande indica retorno aos palcos após seis anos Vídeo relacionado ao projeto Brighter Days e marcação da Live Nation levantam rumores sobre uma possível turnê mundial TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h39 ) twitter

Nesta quarta-feira (27), a cantora Ariana Grande chamou atenção em seu perfil oficial no Instagram com um post enigmático. Em uma mídia curta, a artista compartilhou um vídeo relacionado ao projeto Brighter Days, que integra a versão deluxe do seu mais recente álbum de estúdio, Eternal Sunshine. Desde a publicação, fãs especulam que o post possa indicar o planejamento de uma nova turnê mundial da cantora para 2026. No vídeo, Ariana Grande marcou a conta oficial de Brighter Days, utilizada pela artista para divulgar conteúdos exclusivos de suas eras musicais, e também destacou o diretor Christian Breslauer, que trabalhou com ela no short film Brighter Days Ahead e nos videoclipes de “Yes, And”, “The Boy Is Mine” e “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)”. Além de sua colaboração com Ariana, Breslauer é responsável por projetos renomados, incluindo os videoclipes de “Kill Bill” de SZA, “Boys Don’t Cry” de Anitta e “Streets” de Doja Cat. O que mais despertou a atenção dos admiradores foi a marcação do perfil da Live Nation, produtora de eventos mundialmente conhecida por organizar shows e festivais, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Esse detalhe reforça as especulações de que Ariana estaria preparando seu público para uma série de apresentações inéditas, possivelmente envolvendo datas em diversos países. A última turnê da cantora foi a Sweetener World Tour, que começou em 18 de março de 2019 com um show no Times Union Center, em Albany, nos Estados Unidos, e terminou em 22 de dezembro do mesmo ano no The Forum, em Los Angeles. A turnê promoveu os álbuns Sweetener (2018) e Thank U, Next (2019) e marcou a terceira turnê mundial de Ariana Grande. Se retornar aos palcos, Ariana Grande fará sua primeira série de shows após seis anos desde suas últimas apresentações, além de ser a primeira oportunidade do público conferir ao vivo o repertório do álbum Eternal Sunshine, lançado em 8 de março de 2024, abrindo um novo capítulo na carreira da cantora.