Ava Max quebra silêncio sobre comparações com Lady Gaga em novo álbum Na faixa que dá título ao disco, a cantora reflete sobre comparações com Lady Gaga TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h38 )

Nesta sexta-feira (22), a cantora Ava Max lançou seu tão aguardado terceiro álbum de estúdio. Intitulado “Don’t Click Play”, o projeto chegou às plataformas digitais durante a madrugada e apresenta 12 faixas distribuídas em 34 minutos de duração. Entre elas, uma se destacou na tracklist por abordar diretamente as comparações incessantes entre Ava Max e a cantora Lady Gaga, um tema que a artista decidiu finalmente comentar. O desabafo está presente na faixa que dá título ao disco, “Don’t Click Play”.

Na música, Ava Max fala sobre ter sido chamada de “imitação de Lady Gaga” no X (antigo Twitter) e fala sobre como foi ridicularizada pelo uso de samples em suas produções. Apesar das críticas, a cantora aborda o assunto com bom humor, citando ainda suas próprias faixas, como “Kings & Queens”, e comparando-as a hits de Gaga, como “Poker Face”.

“No X, é um assunto bem quente. Ela é uma imitação da Gaga cantando samples. Mas será que Kings & Queens não ficam bem com Poker Face? Mesmo que você odeie, eu estou amando a mim mesma.”

Em entrevista recente a Rolling Stone, Ava Max detalhou a motivação por trás deste novo projeto. Segundo a cantora, após seu último álbum, ela enfrentou dificuldades com seus antigos colaboradores, Madison Love e Cirkut. Sem citar nomes, Ava explicou que queria se desafiar e criar algo inteiramente próprio, demonstrando sua capacidade de produzir o álbum dos seus sonhos sem a ajuda deles.

“Eu fiz este álbum porque queria provar que consigo criar o álbum dos meus sonhos sem os meus últimos colaboradores. Eu sei que os fãs conhecem a história do que aconteceu: eu fui traída. E eu fiquei de coração partido, realmente magoada.”

“Don’t Click Play” marca o primeiro álbum de Ava Max desde “Diamonds & Dancefloors”, lançado em 27 de janeiro de 2023.