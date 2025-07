Ava Max surpreende fãs e cancela nova turnê mundial Próximo álbum da cantora segue com lançamento previsto para 22 de agosto TMJ Brazil|Do R7 04/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h57 ) twitter

Na última quinta-feira (03), a cantora Ava Max apareceu em seus Stories do Instagram para comunicar aos fãs uma decisão difícil: o cancelamento oficial da turnê “Don’t Press Play Tour”, que acompanharia o lançamento de seu próximo álbum de estúdio, previsto para 22 de agosto. Com início programado para o dia 3 de setembro em Los Angeles, e encerramento em 16 de novembro em Milão, a turnê abrangeria diversas cidades nos Estados Unidos e na Europa.

Em sua publicação, Ava Max revelou que a escolha de adiar os shows foi extremamente dolorosa, mas necessária. Segundo a artista, ela ainda não estava completamente satisfeita com a estrutura da turnê e com os resultados obtidos até então nos preparativos, o que motivou sua decisão:

“Adiar minha turnê é a decisão mais difícil que tive que tomar, mas quando me apresento para vocês, precisa estar em um padrão com o qual eu esteja satisfeita — e ainda não chegou lá.”

Demonstrando carinho pelo público e frustração pessoal com o adiamento, Ava também aproveitou o espaço para agradecer o apoio constante dos fãs. Ela afirmou que estar nos palcos é a parte mais especial de sua trajetória e garantiu que, com mais tempo, conseguirá entregar uma experiência à altura das expectativas:

‌



“Estar no palco é a minha coisa favorita no mundo. Para fazer um show que todos vocês merecem, preciso de mais tempo. Prometo que vai valer a pena esperar. Amo todos vocês e mal posso esperar para vê-los. EM BREVE, EU PROMETO.”

O anúncio oficial gerou repercussão nas redes sociais, e logo surgiram rumores de bastidores. Especula-se que, além das questões criativas, o cancelamento pode estar relacionado a recente mudança da equipe de empresários da artista — a terceira troca em menos de dois anos.

‌



O álbum “Don’t Press Play” marca o primeiro lançamento inédito de Ava Max em dois anos. Seu último disco, “Diamonds & Dancefloors”, foi lançado em 2023, sucedendo o álbum de estreia “Heaven & Hell” (2020) — considerado até hoje seu projeto de maior sucesso comercial.

Entre os maiores hits da artista estão “Sweet but Psycho”, “So Am I”, “Kings & Queens” e “My Head & My Heart”. Juntas, essas faixas acumulam mais de 4,2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais.