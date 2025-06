Bluebird Cafe esclarece boatos de desentendimento entre Olivia Rodrigo e Taylor Swift Espaço afirma que mudanças na decoração não têm relação com as artistas TMJ Brazil|Do R7 20/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h17 ) twitter

Na noite da última terça-feira (17), um vídeo de um funcionário do Bluebird Cafe, local onde Taylor Swift fez uma das suas primeiras apresentações na carreira, chamou atenção. Na gravação, o funcionário comenta sobre uma apresentação da cantora Olivia Rodrigo em 2023, após o lançamento do álbum GUTS. Durante o vídeo, ele explicou como foi feita a preparação do local para a performance de Olivia, mas um detalhe em sua fala gerou polêmica entre os fãs.

O momento em que ele detalha a retirada de fotos relacionadas a Taylor Swift repercutiu negativamente nas redes sociais:

“Olivia Rodrigo esteve aqui. Bem ali. Em 2023, com o lançamento de GUTS, ela veio e tocou ‘making the bed’, ‘vampire’ e ‘lacy’. Nós tivemos que remover qualquer sinal remetente a Taylor Swift.”

A declaração gerou reação contrária tanto para a intérprete de “drivers license” quanto para o Bluebird Cafe, que já demonstrou em diversas ocasiões seu apreço por ser um dos berços da ascensão de Swift. Diante da repercussão, a gerente geral do local, Erika Wollam Nichols, publicou um vídeo nas redes sociais para esclarecer a situação e tranquilizar os fãs de ambas as artistas.

Inicialmente, a gerente afirmou que não houve pedido da equipe de Olivia, nem da própria cantora, para a retirada dos materiais:

“A equipe da Olivia não nos pediu para remover uma imagem da Taylor Swift. Ninguém pediu. Nós removemos uma imagem da Taylor Swift que estava em um local onde as filmagens estavam acontecendo.”

Em seguida, ela explicou que a remoção ocorreu por questões de direitos autorais, já que as fotos exibidas na Cafeteria não pertencem ao local, o que poderia causar problemas jurídicos:

“Removemos uma imagem da Taylor que estava em um local onde as filmagens estavam acontecendo. Somos legalmente obrigados [durante as gravações] a remover imagens que estão sob direitos autorais. Não somos donos dessas imagens, então não podemos usá-las em nenhuma transmissão. Nosso funcionário, que falou fora de hora sobre isso, não entendeu o motivo da remoção da imagem. Ele falou de forma descuidada e precipitada — talvez tentando ser engraçado, não sei.”

A última aparição de Swift no Café ocorreu em 2018, quando a artista performou três faixas: “Better Man”, “Shake It Off” e “Love Story”.