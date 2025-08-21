Caroline Polachek fala sobre a criação de seu novo álbum Em entrevista à Modern Weekly, cantora revela inspirações para seu próximo disco e reflete sobre a cena alternativa TMJ Brazil|Do R7 21/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 09h59 ) twitter

Na última quarta-feira (20), a cantora Caroline Polachek concedeu uma entrevista à revista chinesa Modern Weekly (“周末画报”). Além da conversa com a equipe editorial, a artista também participou de um novo ensaio fotográfico que estampou a capa da edição, reforçando sua presença marcante no cenário internacional. Durante o bate-papo, Caroline abordou diferentes temas: falou sobre seus objetivos com a música, deu algumas pistas sobre o próximo álbum e comentou sobre sua relação com os videogames, assunto que ganhou destaque após sua recente colaboração com o renomado produtor de jogos Hideo Kojima.

Quando questionada sobre os rumos do seu próximo trabalho de estúdio, Caroline Polachek preferiu manter parte do mistério. A cantora explicou que não poderia revelar grandes novidades, mas decidiu dar algumas pistas sobre a sonoridade que está explorando. Para exemplificar, recorreu a músicas já conhecidas de sua discografia, sugerindo que o novo projeto dialogará com referências anteriores.

“Não posso estragar a surpresa! Mas posso dizer que ‘On The Beach’ tem uma forte conexão com músicas dos meus álbuns anteriores, como Parachute, Hopedrunk Everasking ou Coma. Então é uma canção que eu quero continuar desenvolvendo.”

Ainda durante a entrevista, Caroline refletiu sobre o cenário da música alternativa e experimental contemporânea. Para ela, muitas produções atuais soam como repetições ou releituras de estilos do passado. A artista afirmou que seu processo criativo não se limita a buscar inovação pela inovação, mas parte de um desejo pessoal de compor músicas que ela mesma gostaria de ouvir.

“A maior parte da música pop e experimental atual são apenas imitações de gêneros passados, seja Britney Spears ou música concreta, e a inteligência artificial já consegue fazer isso. Então eu simplesmente faço a música que quero ouvir.”

Em outro momento, Caroline Polachek comentou sobre como lida com a clareza de suas composições. Segundo ela, há sempre uma preocupação em tornar suas ideias acessíveis, mas sem cair em simplificações que menospreze a inteligência do público.

“Penso muito em como simplificar e aprimorar ideias para torná-las claras e vívidas para as pessoas. Mas também levo meu público muito a sério e nunca sinto a necessidade de simplificar a ponto de menosprezá-las.”

Ao final da conversa, a artista abordou seu envolvimento com o universo dos videogames. Neste ano, Caroline Polachek lançou a faixa On The Beach como parte da trilha sonora do exclusivo da Sony Death Stranding 2. Relembrando sua relação de longa data com o tema, ela contou que desde a infância cultivava uma ligação especial com jogos.

“Não joguei muitos jogos, mas quando criança era obcecada por Myst, a ponto de faltar à escola. Acho que videogames e música criam comunidade, como esportes, oferecendo espaço para amigos se conectarem e definindo o que é ser ‘moderno’.”

Atualmente, a faixa lançada em 23 de junho já ultrapassa 1,3 milhão de reproduções no Spotify, consolidando o impacto de Caroline Polachek também no universo dos games.