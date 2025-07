Charli xcx e George Daniel se casam em Londres em cerimônia intimista A cantora britânica compartilhou o momento de forma irreverente nas redes sociais. TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h18 ) twitter

No último sábado (19), a cantora britânica Charli xcx se casou com George Daniel, baterista da banda The 1975, em uma cerimônia realizada no Hackney Town Hall, localizado em Londres, na Inglaterra. Em imagens divulgadas por fãs e pelo portal TMZ, Charli aparece vestindo um elegante vestido longo e usando óculos escuros — acessório que se tornou marcante em seus visuais durante a era brat.

De acordo com informações da revista TMZ, a cerimônia teve um caráter intimista, reunindo aproximadamente 20 convidados, entre amigos próximos e familiares do casal. A publicação informou ainda que todos os integrantes da banda de George estavam presentes, com exceção do vocalista do The 1975, Matty Healy.

Charli xcx e George Daniel iniciaram o relacionamento em 2022, após o baterista participar da produção do quinto álbum de estúdio da cantora, CRASH, lançado em 18 de março daquele ano. O anúncio do noivado foi feito cerca de um ano após o início do namoro. Desde então, o casal vem colaborando artisticamente e costuma ser visto frequentemente juntos em eventos e aparições públicas.

Após a cerimônia, Charli xcx surgiu em um vídeo publicado na plataforma chinesa TikTok vestindo seu traje de noiva enquanto recriava uma trend viral recente ao som da faixa “Girl, So Confusing” — dueto com Lorde lançado em 21 de junho de 2024. Além de exibir o vestido, a artista brincou com a ocasião ao escrever na legenda: “Quando o George não chorar ao me ver entrando na cerimônia.” Na sequência, ela aparece dando meia-volta e deixando o local, em tom bem-humorado.

Além de parceiros na vida amorosa, Charli xcx e George Daniel têm colaborado musicalmente em diversas ocasiões. George esteve envolvido na produção do álbum CRASH (2022), participou da criação do single “In the City” — uma colaboração entre Charli e Sam Smith — e também da faixa “Hot Girl”, desenvolvida para a trilha sonora do filme Bodies Bodies Bodies.