Charli xcx ironiza críticas à sua performance no Glastonbury Após performance do álbum brat, artista respondeu às críticas com humor e reflexões sobre o papel da arte pop. TMJ Brazil|Do R7 30/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Charli xcx ironiza críticas à sua performance no Glastonbury TMJ Brazil

No último sábado (28), a cantora britânica Charli xcx subiu ao palco de um dos maiores festivais de música do mundo: o Glastonbury. A artista foi uma das headliners da edição deste ano, que também contou com nomes como Olivia Rodrigo, The 1975, Alanis Morissette, Rod Stewart, Gracie Abrams e Doechii.

A apresentação de Charli trouxe as faixas do aclamado álbum “brat” (2024) e foi marcada por muita energia, tanto da artista quanto do público. No entanto, o show recebeu algumas críticas — especialmente por parte de espectadores que não conheciam seu trabalho — quanto ao uso do autotune e à ausência de uma banda ao vivo no palco.

Em sua conta na rede social X (antigo Twitter), Charli xcx respondeu diretamente aos comentários, defendendo suas escolhas estéticas e questionando a visão tradicionalista sobre performances ao vivo:

“A ideia de que cantar com autotune de forma deliberada te torna uma fraude, ou de que não ter uma banda tradicional significa que você não é um ‘artista de verdade’, é tipo… a opinião mais chata de todas. Bocejo, desculpa, acabei de cair no sono xx.”

‌



Em sequência, a cantora comentou sobre como aprecia o debate em torno de sua arte e se sente estimulada por provocar reações intensas — positivas ou negativas:

“Mas, pra ser honesta… eu gosto do debate. Na minha opinião, a melhor arte é divisiva e confrontadora, e muitas vezes evolui para uma cultura realmente interessante, em vez de ser só meio ok, fácil de entender e meio esquecível.”

‌



Encerrando a sequência de tweets com irreverência, Charli brincou com as críticas e celebrou sua presença como atração principal do festival:

“Estou me divertindo muito com esses comentários com vibe de tiozão sobre minha apresentação em Glastonbury. É super fascinante pra mim.”

‌



Charli XCX volta aos palcos no dia 6 de julho, no Roskilde Festival, realizado em Roskilde, na Dinamarca. Na sequência, a artista segue em turnê pela Hungria, Finlândia, Suécia, Noruega e Coreia do Sul.

Entre os nomes presentes na plateia de Glastonbury, um destaque foi a cantora norte-americana Gracie Abrams. Durante a performance da faixa “Apple”, Gracie foi flagrada reproduzindo a coreografia que viralizou nas redes sociais. Sua presença, especialmente durante esse momento, repercutiu entre os fãs e gerou comoção nas redes.