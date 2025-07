Charli xcx sinaliza fim da era brat e traz de volta capas clássicas

Na última terça-feira (01), a cantora britânica Charli xcx atendeu ao pedido de milhares de fãs e restaurou as capas originais de seus álbuns de estúdio. O retorno do material visual ocorre após mais de um ano desde que as artes haviam sido modificadas. Na ocasião, Charli havia removido todos os ensaios fotográficos presentes nas capas e uniformizado os projetos visuais, mantendo apenas o nome dos álbuns, a cor predominante e a fonte utilizada no álbum brat (2024).

Nos últimos shows, a cantora de “Von Dutch” vem deixando pistas de que a era brat está se aproximando do fim. Durante sua apresentação no Festival Glastonbury, no último sábado (28), Charli surpreendeu o público ao incendiar a cortina que simboliza visualmente o álbum. Desde o lançamento, a artista alterou diversas vezes a capa do disco — que já apareceu com efeitos de ferrugem, teve o título substituído por “forever” com um coração ao lado, e só recentemente retornou ao visual original, após a performance no Glastonbury.

Entre os fãs, especula-se que o encerramento da era brat deve ocorrer após a estreia do longa-metragem “The Moment”, produção da A24 com ideia original da própria Charli xcx. O filme marcará a segunda incursão da cantora no audiovisual neste ano. Em 2025 ela participou da série Overcompensating, da Amazon Prime Video.

Durante a era brat, Charli xcx iniciou um verdadeiro fenômeno cultural ao incluir nos shows a performance da faixa “Apple” — que viralizou amplamente na plataforma TikTok. A coreografia da música rapidamente se tornou um marco entre os fãs e ganhou força com a adesão de diversos artistas, que também reproduziram a dança durante suas aparições nos shows da cantora.

Entre os nomes que participaram do momento estão Chappell Roan, Gracie Abrams e Troye Sivan. Na última quarta-feira (02), durante o Festival Roskilde, na Dinamarca, foi a vez do cantor e compositor norte-americano Conan Gray se juntar à febre da “Apple Dance”, reforçando ainda mais o impacto cultural da atual fase de Charli.