Charli xcx traz o espírito de “brat” para sua colaboração com Converse A cantora britânica revela as inspirações por trás da parceria e celebra o poder da customização como forma de expressão pessoal TMJ Brazil|Do R7 05/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Charli xcx traz o espírito de “brat” para sua colaboração com Converse TMJ Brazil

Nesta terça-feira (05), a cantora britânica Charli xcx concedeu uma entrevista exclusiva à revista Billboard. Na ocasião, a artista, conhecida pelo sucesso “Girl, So Confusing”, aproveitou para promover sua mais recente colaboração com a icônica marca de tênis Converse. Convocada para desenvolver sua própria linha de calçados para o comércio, Charli compartilhou detalhes sobre as inspirações que nortearam a criação da coleção, além de revelar sua profunda ligação pessoal com a marca e o processo criativo envolvido.

A coleção, intitulada “By You”, será uma edição limitada fruto dessa parceria entre Charli xcx e Converse, prometendo conquistar fãs que buscam estilo, exclusividade e autenticidade.

Durante o bate-papo, ao ser questionada sobre as referências que serviram de base para o design da coleção, Charli xcx refletiu sobre a essência que quis transmitir por meio dos tênis. Ela explicou que o conceito central girou em torno do espírito de seu álbum “brat”. Com sinceridade e entusiasmo, a cantora declarou:

“Era mais sobre conectar com o espírito de brat. Sempre gostei da ideia de que, para alcançar a melhor versão de algo, você precisa primeiro destruí-lo… e é isso que estou fazendo com os sapatos.”

‌



Em sequência, ao aprofundar o tema da customização, Charli xcx detalhou a filosofia por trás da coleção, que valoriza a transformação pessoal e o ato de ressignificar objetos comuns. Ela usou uma analogia para explicar sua visão:

“Ou, pense no fato de que, para acessar as imagens internas de um encarte de vinil, você precisa rasgar suas páginas — sim, você está destruindo algo, mas, ao mesmo tempo, ganha algo muito mais valioso e recompensador. Essa ideia de que a perfeição é entediante e que a destruição traz autenticidade foi o que me inspirou na criação dos sapatos.”

‌



Mais adiante, a artista comentou sobre a flexibilidade e o caráter interativo da linha, ressaltando como cada indivíduo pode imprimir sua própria identidade ao personalizar o produto. Com bom humor e naturalidade, Charli explicou:

“Acho que a coleção reflete meu estilo atual porque é personalizável — cada pessoa pode fazer do jeito dela. Se você quiser tirar os pingentes, pode. Se quiser ir além das rasgaduras e marcas desgastadas impressas, destruindo de verdade e cortando buracos no tecido — também pode. Eu não preciso fazer tudo por você, haha. Gosto que as pessoas possam destruir o sapato do jeito que quiserem, se quiserem.”

O lançamento oficial do produto assinado por Charli xcx está marcado para esta terça-feira (05), prometendo movimentar o mercado com uma proposta que une moda e expressão pessoal.